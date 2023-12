Oskarżony o zabójstwo rodziców. Syna zatrzymali w domu

Okoliczności zbrodni były drastyczne

Do zabójstwa doszło 6 grudnia ubiegłego roku w Jaworzynce. To wieś w gminie Istebna blisko granicy ze Słowacją i Czechami. Policja została powiadomiona o tym, co stało się w jednym z domów we wtorek po godzinie 13. Makabrycznego odkrycia dokonał członek rodziny ofiar.