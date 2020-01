Zniknie połowa lasu w centrum miasta. "Żeby ludzie byli bezpieczni"

"Drzewostan rozsypuje się"

W nomenklaturze leśniczych, wiek rębności brzozy to 60 lat. W tym czasie ma ona największą wartość gospodarczą, a potem traci na wartości jako deska czy opał. W centrum Jaworzna brzozom pozwolono rosnąć 20 lat dłużej, bo część lasu funkcjonowała jako park. Nadleśnictwo czekało, aż miasto go przejmie i określi granice. Park Lotników został skomunalizowany w połowie zeszłego roku.

- I bardzo dobrze, że wreszcie ktoś się tym zajął. Do tej pory było to tylko i wyłącznie siedlisko amatorów tanich napojów wyskokowych, o których codziennej obecności można było się przekonać, próbując wejść do tego skwerku. Wszędzie pełno butelek, korków i wszechobecny syf pozostawiany przez osoby, których do miłośników przyrody raczej nie można zaliczyć. Teraz będzie bardziej przejrzyście, to i ubędzie śmieci pozostawianych przez te osoby - cieszy się Marek w komentarzu pod artykułem na jaw.pl.