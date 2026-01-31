Tragiczny pożar na Śląsku. Nie żyje 43‑letni mężczyzna

Jaworzno (woj. śląskie) Źródło: Google Earth

Do pożaru doszło w piątek, 30 stycznia około 22.40 w Jaworznie.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie na temat płonącego budynku jednorodzinnego przy ulicy Karola Olszewskiego. Po przybyciu kierujący działaniami potwierdził, że pożarem objęty jest budynek mieszkalny, składający się z trzech odrębnych lokali: dwóch mieszkalnych i pustostanu. Z lokalu mieszkalnego samodzielnie ewakuował się mężczyzna - informuje mł. kpt. mgr inż. Michał Dyl z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Jedna osoba zginęła w pożarze w Jaworznie Źródło: KM PSP w Jaworznie

Działania straży pożarnej polegały na odłączeniu prądu w budynku i podania dwóch prądów wody.

Jedna osoba zginęła

- W trakcie działań gaśniczych obiekt był przeszukiwany pod kątem osób poszkodowanych. Znaleziono nieprzytomną osobę, okazał się nią 43-letni mężczyzna, którego ewakuowano i przekazano pogotowiu ratunkowemu. Niestety, mężczyzna nie przeżył - dodaje.

Nocna akcja strażaków w Jaworznie Źródło: KM PSP w Jaworznie

Na miejscu pracowało łącznie osiem zastępów. Działania zakończyły się w sobotę o godzinie 2 nad ranem.

