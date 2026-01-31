Tragiczny pożar na Śląsku. Nie żyje 43‑letni mężczyzna

Do pożaru doszło w piątek, 30 stycznia około 22.40 w Jaworznie.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie na temat płonącego budynku jednorodzinnego przy ulicy Karola Olszewskiego. Po przybyciu kierujący działaniami potwierdził, że pożarem objęty jest budynek mieszkalny, składający się z trzech odrębnych lokali: dwóch mieszkalnych i pustostanu. Z lokalu mieszkalnego samodzielnie ewakuował się mężczyzna - informuje mł. kpt. mgr inż. Michał Dyl z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
Działania straży pożarnej polegały na odłączeniu prądu w budynku i podania dwóch prądów wody.
Jedna osoba zginęła
- W trakcie działań gaśniczych obiekt był przeszukiwany pod kątem osób poszkodowanych. Znaleziono nieprzytomną osobę, okazał się nią 43-letni mężczyzna, którego ewakuowano i przekazano pogotowiu ratunkowemu. Niestety, mężczyzna nie przeżył - dodaje.
Na miejscu pracowało łącznie osiem zastępów. Działania zakończyły się w sobotę o godzinie 2 nad ranem.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Jaworznie