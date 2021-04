Skakał po świetliku, spadł na parking podziemny

Skok na świetlik

Skakanie po świetliku uwieczniła kamera naziemna. W pewnym momencie mężczyzna znika pod ziemią, a koledzy biegną go szukać. Gdzie go znaleźli - widzimy na filmiku z podziemi.

Lepiej dla niego, żeby się zgłosił

Parking podziemny. W pewnym momencie z dachu (na którym jest skwer) spada szkło i człowiek. Według nagrań i komentarza Tomasza Toszy to fragmenty świetlika i młody mężczyzna, który po nim skakał. Po pewnym czasie próbuje się podnieść, siada, oparty na rękach. Jednak pada z powrotem. Wszystko to widzimy na filmiku.

Widzimy też, jak podbiegają do niego koledzy. Na koniec biorą go pod ramiona, podnoszą i prowadząc go, odchodzą. Przed zniknięciem z obiektywu kamery sprzątają jeszcze szkło do kosza.