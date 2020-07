"Rzuciła w dziecko kamieniem", usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Ma 46 lat, prowadzi "wędrowny tryb życia"

Policjanci kilkanaście razy interweniowali z powodu skarg na to, że kobieta nocuje w klatce schodowej. W poniedziałek miała wyjść zza samochodu i rzucić kamieniem w dzieci. Trafiła w głowę siedmioletniej Oliwii. Dziewczynka jest po operacji, a 46-latka właśnie usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa.

Siedmioletnia Oliwia w poniedziałek około godziny 21 przed swoim domem w Jaworznie została uderzona kamieniem w głowę. Była w ciężkim stanie, jej matka publikowała w sieci zdjęcia zalanej krwią córki, a potem z obandażowaną głową. Dziewczynka miała pękniętą czaszkę, przeszła trzygodzinną operację w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Dzisiaj już zaczyna chodzić i prawdopodobnie do końca tygodnia wróci do domu.

We wtorek policja opublikowała zdjęcia i nazwisko 46-latki. Dzięki temu S. została szybko zatrzymana. Zauważył ja przypadkowy kierowca na przystanku autobusowym w Chrzanowie.

Dzisiaj została przewieziona do prokuratory. - Usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień - mówi Jacek Nowicki, prokurator rejonowy w Jaworznie.

"Zaczepiała ludzi, ale nie było w tym agresji"

Nowak podkreśla, że zawsze była trzeźwa. - Prowadziła wędrowny tryb życia. Podróżowała po kraju, nawet po Europie. Była we Francji, w Niemczech - mówi policjant. - Dzielnicowy razem z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej próbowali jej pomóc, zaproponowali nocleg w domu samotnej matki. Ale ona krótko tam wytrzymała.

Prokuratura nie poznała motywów podejrzanej o rzucenie kamieniem w dzieci. One, rozpytane, nie potwierdziły, by prowokowały kobietę. Nawet gdyby tak było, nie usprawiedliwia to jej zachowania - podkreśla Jan Nowicki.