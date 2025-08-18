14-latek chwiejnym krokiem szedł po pomoście, pijany "zamierzał wejść do wody"

Do zdarzenia doszło w Jaworznie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina w Jaworznie. Policjant i strażnik miejski, którzy patrolowali teren zauważyli chłopca, który chwiejnym krokiem szedł po pomoście w stronę ławek.

"Po wylegitymowaniu okazało się, że to 14-latek. Od chłopca była wyczuwalna silna woń alkoholu, miał bełkotliwą mowę, trudności z utrzymaniem równowagi i nie był w stanie racjonalnie wyjaśnić, ile oraz w jaki sposób zdobył alkohol. W jego plecaku mundurowi ujawnili dwie puste butelki po piwie oraz w połowie opróżnioną butelkę innego alkoholu" - czytamy w komunikacie.

Miał prawie dwa promile alkoholu

O zdarzeniu poinformowano jednego z rodziców chłopca. Nastolatka przebadano alkomatem. Okazało się, że 14-latek miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie.

Policjanci ustalili, że chłopiec kupił alkohol na terenie ośrodka "za pośrednictwem obcej osoby". Świadkowie zdarzenia powiedzieli, że chwilę wcześniej nastolatek siedział na pomoście i "zamierzał wejść do wody".

Funkcjonariusze prowadzą czynności w sprawie rozpijania małoletniego oraz sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć? Zobacz cały materiał