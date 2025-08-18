Logo strona główna
Katowice

14-latek chwiejnym krokiem szedł po pomoście, pijany "zamierzał wejść do wody"

14-latek został zatrzymany przez policjanta i strażnika miejskiego
Do zdarzenia doszło w Jaworznie
Źródło: Google Earth
Policjant i strażnik miejski wylegitymowali 14-latka, który chwiejnym krokiem poruszał się po pomoście w Jaworznie (Śląskie). Okazało się, że miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Jak przekazali służbom świadkowie, chłopak "zamierzał wejść do wody".

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina w Jaworznie. Policjant i strażnik miejski, którzy patrolowali teren zauważyli chłopca, który chwiejnym krokiem szedł po pomoście w stronę ławek.

"Po wylegitymowaniu okazało się, że to 14-latek. Od chłopca była wyczuwalna silna woń alkoholu, miał bełkotliwą mowę, trudności z utrzymaniem równowagi i nie był w stanie racjonalnie wyjaśnić, ile oraz w jaki sposób zdobył alkohol. W jego plecaku mundurowi ujawnili dwie puste butelki po piwie oraz w połowie opróżnioną butelkę innego alkoholu" - czytamy w komunikacie.

Woda nie wybacza błędów. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego wypoczynku

Woda nie wybacza błędów. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego wypoczynku

Bawimy się i w pewnym momencie ktoś mówi to zdanie. "Przepis na tragedię"

Bawimy się i w pewnym momencie ktoś mówi to zdanie. "Przepis na tragedię"

Miał prawie dwa promile alkoholu

O zdarzeniu poinformowano jednego z rodziców chłopca. Nastolatka przebadano alkomatem. Okazało się, że 14-latek miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie.

Policjanci ustalili, że chłopiec kupił alkohol na terenie ośrodka "za pośrednictwem obcej osoby". Świadkowie zdarzenia powiedzieli, że chwilę wcześniej nastolatek siedział na pomoście i "zamierzał wejść do wody".

Funkcjonariusze prowadzą czynności w sprawie rozpijania małoletniego oraz sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.

pc

"Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć?

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska

TAGI:
AlkoholdzieckoŚląsk
