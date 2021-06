Jej pies zjadł kiełbasę z "substancją chemiczną", leżała na trawniku. Nie był to jedyny taki kawałek

Kiełbasa była wydrążona w środku i nafaszerowana trocinami oraz cuchnącymi substancją chemiczną. Leżała w trawie między blokami i Gacek zaczął ją jeść. Gdy pani Katarzyna to zauważyła, natychmiast zabrała psa do weterynarza. Gacek został uratowany, ale kiełbasy nikt nie chce zbadać. Opiekunka psa pozbierała wszystkie kawałki i trzyma je w swojej lodówce jako dowody rzeczowe.

Świeży stan zapalny wątroby

Policja nie ma lodówki

Następnego dnia rano postanowiła zgłosić sprawę na policji i do sanepidu. - W sanepidzie powiedzieli, że nie mają laboratorium, żeby przebadać trutkę i że wydział kryminalny policji powinien się tym zająć. Dyżurny komisariatu powiedział, że to sprawa dla dzielnicowego i dał mi do niego numer. Dzielnicowy powiedział, że nie ma możliwości zabrania dowodów. Wszyscy wykazywali się zrozumieniem, nawet wzburzeniem, ale mam wrażenie, że zadziałała spychologia. W końcu zadzwoniłam do radcy prawnej w urzędzie miasta, co robić. Poinstruowała mnie, by wrócić na policję i złożyć pisemne zawiadomienie o przestępstwie - próbie zabicia psa poprzez zatrucie, żeby został jakiś ślad.