Katowice Nękał nastolatkę przy pomocy AI. Tworzył filmy z jej udziałem i nachodził ją w "realu" Oprac. Mateusz Czajka |

30-latek, który nękał nastolatkę, trafił w ręce policji Źródło: KMP w Jaworznie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

18-latka z Jaworzna wraz z jej matką wreszcie mogą spać spokojnie. Na trzy miesiące do aresztu trafił 30-latek, który zamienił życie kobiet w piekło. Codziennie wysyłał od kilku do kilkunastu wiadomości do młodej dziewczyny. Ta jasno dawała mu do zrozumienia, że nie życzy sobie kontaktu. Mimo to 30-latek zakładał ciągle nowe profile i z nich pisał do 18-latki.

"Sprawca kierował do pokrzywdzonej wiadomości o charakterze wulgarnym i seksualnym, a także tworzył wyobrażone relacje, które przedstawiał jako rzeczywiste. Dodatkowo wykorzystywał sztuczną inteligencję do generowania i przerabiania materiałów -w tym zdjęć oraz filmów, w których symulował przemoc wobec członka rodziny kobiety" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Groźby "wzbudziły uzasadnioną obawę ich spełnienia"

Jak podaje policja, 30-latek w głównej roli generowanych przy pomocy AI filmów "obsadzał" nastolatkę oraz jej matkę. Co więcej, mężczyzna nie ograniczał się tylko do aktywności internetowej w nękaniu młodej dziewczyny. Nachodził również nastolatkę w miejscu jej zamieszkania.

Po pewnym czasie zaczął nękać także najbliższych dziewczyny. Oprócz obraźliwych wiadomości otrzymywali oni groźby, które, jak podaje policja, "wzbudziły uzasadnioną obawę ich spełnienia".

"Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-latkowi zarzutów uporczywego nękania oraz gróźb karalnych. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat więzienia" - przekazała policja.

OGLĄDAJ: TVN24