Pijany pasażer wystraszył złodzieja auta. W czasie jazdy grzecznie poprosił o wysadzenie

Policjanci z Jaworzna (woj. śląskie) zatrzymali mężczyznę, który podejrzany jest o to, że ukradł samochód z pijanym pasażerem w środku, a po kilku dniach pojazd sprzedał znajomemu. Odzyskany pojazd wraz z kluczykami wrócił do właściciela. 37-latkowi za kradzież grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policja: ukradł samochód z pijanym pasażerem. Po kilku dniach sprzedał pojazd znajomemu

Jak informuje policja, samochód został skradziony, bo był otwarty, a w stacyjce były kluczyki. To wykorzystał 37-letni mężczyzna. - 37-latek zauważył na tylnym siedzeniu nietrzeźwego mężczyznę. Pasażer po przebudzeniu był zaskoczony i zdezorientowany tym, co się dzieje. Niezrozumiale poprosił sprawcę, aby ten go wysadził. Sprawca do tej prośby się przychylił, po czym odjechał dalej - relacjonuje sierżant sztabowy Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie.