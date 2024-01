Jeden dzik chciał zabrać zakupy, kolejny jadł z ręki. "Mieszkańcy sami je zapraszają". Nagranie

Niecodzienna sytuacja w Jaworznie (woj. śląskie). W internecie pojawił się film, na którym widać, jak do mieszkanki tego miasta podchodzą dziki zainteresowane zakupami. Na innym nagraniu z tego samego miasta widać mężczyznę, który dokarmia te zwierzęta. Władze miasta przyznają, że to duży problem i prowadzą kampanię edukacyjną dla mieszkańców.

Portal jaw.pl opublikował filmik, na którym widać kobietę, za którą podążał dzik. Zwierzę było zainteresowane jej zakupami. Kobieta nie wystraszyła się, trąciła zwierzę w pysk i poszła dalej. Zwierzę jednak nie odpuściło i chwilę później dołączył kolejny dzik. Kobieta mimo to oddaliła się, nie zważając na zwierzęta. Z kolei na innym nagraniu z tego samego miasta widać mężczyznę, który dokarmia dziki tuż przed przejściem dla pieszych. Zwierzęta dosłownie jedzą mu z ręki i niczego się nie boją.

Dzik podszedł do kobiety, która szła z zakupami

Dzik podszedł do kobiety, która szła z zakupami jaw.pl

"Ludzie zapominają, że to są nadal dzikie zwierzęta"

O komentarz poprosiliśmy rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie, który od razu przyznał, że to duży problem. - W dużej mierze problemem jest to, że mieszkańcy sami chętnie zapraszają dziki na osiedla mieszkaniowe, niewłaściwie segregując odpady albo pozostawiając je w sposób otwarty, dokarmiając te zwierzęta - tak jak widzimy na tych filmach opublikowanych w internecie - skomentował rzecznik Urzędu Miejskiego w Jaworznie Filip Szatanik. I dodał: - Ludzie zapominają, że to są nadal dzikie zwierzęta i mogą w każdej chwili zaatakować i zrobić krzywdę.