Podejrzany jest o: kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem do pojazdu i dwukrotne prowadzenie pojazdu podczas zakazu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Otwarta toyota z kluczykiem w stacyjce

Kradzież była prosta. Toyota stała pod blokiem właściciela otwarta i z kluczykiem w środku. - Może właściciel był roztargniony, ale nie znaczy to, że ktoś miał prawo wsiąść do otwartego auta i odjechać. Jest to zabór cudzej rzeczy z przywłaszczeniem - mówi Justyna Wiszowaty, rzeczniczka policji w Jaworznie.

Włamał się, używając kluczyka

Wiszowaty wyjaśnia, dlaczego była to kradzież w łamaniem. - Złodziej złamał zabezpieczenie, żeby dostać się do środka. Wprawdzie zrobił to kluczem, ale nie był to jego klucz i nie miał prawa go użyć.