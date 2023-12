Cios nożem podczas kłótni na ulicy i zarzut usiłowania zabójstwa

Mijali się na ulicy, doszło do kłótni. Konflikt eskalował, w końcu 42-latek ugodził nożem 27-latka. Ranny mężczyzna zdołał zadzwonić do swojej matki, która wezwała pomoc. 42-latek usłyszał zarzut usiłowania.

Raniony mężczyzna w poniedziałek po południu trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. We wtorek rano policja poinformowała, że ujęła w tej sprawie 42-latka.

Wstępne ustalenia

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że pomiędzy dwoma mężczyznami mijającymi się na ulicy doszło do wymiany zdań, a następnie kłótni i rękoczynów. Konflikt eskalował na tyle, że podczas awantury 42-latek ugodził 27-latka prawdopodobnie nożem pod lewą pachą, a następnie uciekł. Ranny mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala.

Zdołał zadzwonić do matki, ta wezwała pomoc

Informację o ataku nożownika służby otrzymały w poniedziałek ok. 16.30. Ofiara została odnaleziona przy ul. Kwiatowej, ale do ataku mogło dojść przy ul. Kolbego, skąd ranny przeszedł prawdopodobnie ulicą Starowiejską. Raniony w okolice klatki piersiowej mężczyzna zdołał jeszcze zadzwonić do matki, która zawiadomiła służby. 27-latek został zabrany do szpitala.