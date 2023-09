Mieli kije, maczety i noże. Brutalnego pobicia nie przeżył 38-latek. Areszt dla trzech mężczyzn

czytaj dalej

Posłanki Koalicji Obywatelskiej weszły w poniedziałek z kontrolą do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. To pokłosie śledztwa tvn24.pl, w którym ujawniliśmy, że Lasy Państwowe na wartej miliony złotych działce w Juracie szykują się do inwestycji, która oznaczałaby wycinkę lasu. - Chcemy zadać pytania. Po pierwsze o to, dlaczego tak się stało? Czy były jakieś naciski? Czy były naciski chociażby ze strony pana Bartłomieja Obajtka? - mówiła Barbara Nowacka. Przed formalnym rozpoczęciem kontroli między polityczkami a rzecznikiem dyrekcji doszło do krótkiej wymiany zdań.