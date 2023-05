Po rozwodzie mieszkali razem. Mieli Niebieską kartę, teraz ona jest w szpitalu, on ma zarzut usiłowania zabójstwa

71-letni mężczyzna zadzwonił na policję i przyznał się, że zrobił krzywdę byłej żonie. 68-letnia kobieta została uderzona siekierą w głowę. Trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Policja w mieszkaniu interweniowała dziewięć razy, trzy razy wdrażała procedurę Niebieskiej karty. Mężczyzna nie dostał nakazu wyprowadzki, bo nie stwierdzono wcześniej przemocy fizycznej. Teraz ma zarzut usiłowania zabójstwa.

Ona uderzona w głowę siekierą, on z zarzutem usiłowania zabójstwa

68-letnia kobieta została uderzona w tył głowy ostrą krawędzią siekiery. Została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. - Jest w ciężkim stanie - przekazuje rzeczniczka.

Byli po rozwodzie, ale mieszkali razem

Para rozwiodła się sześć lat temu. Mimo to mieszkali razem. Dochodziło między nimi do konfliktów. Ze źródeł zbliżonych do policji dowiedzieliśmy się, że powodu były błahe. Mężczyźnie miało przeszkadzać, że była żona nuci piosenki czy za głośno trzaska drzwiami. Na ten moment Wiszowaty tego nie potwierdza, bo sprawę bada prokuratura.