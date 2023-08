Wydzwaniał, groził, przychodził w nocy pod jej dom. Odsiedział wyrok za stalking, wyszedł i znowu zaczął nękać

Znali się z sąsiedztwa. Dla niej był tylko kolegą, jemu się wydawało, że chodzi o coś więcej. Nieodwzajemniona miłość przerodziła się w stalking. 58-letni mężczyzna wydzwaniał do 43-letniej kobiety, przychodził w nocy pod jej dom. Według śledczych, groził jej śmiercią. Trafił do aresztu. Kilkanaście dni po tym, gdy wyszedł z więzienia za to samo przestępstwo.

Bała się wychodzić z domu

Jak ustalili jaworzniccy śledczy, 58-latek nadal wysyłał do 43-latki SMS-y pełne wyzwisk, przychodził w nocy pod jej dom, wydzwaniał do niej, groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, zakłócał jej spokój. - Swoim zachowaniem doprowadził do tego, że 43-latka bała się wyjść z własnego domu. - opisują policjanci w komunikacie.

Zarzut uporczywego nękania

Co to jest stalking i dlaczego nie lekceważyć oznak

- Jeśli podejrzewamy, że mogliśmy stać się ofiarą stalkingu, zgłośmy to organom ścigania. Ignorowanie sprawcy może prowadzić do eskalacji niebezpiecznych zachowań i stwarzać poważne zagrożenia dla życia i zdrowia jego ofiar. Stalking to przestępstwo wnioskowe, co oznacza, że do pociągnięcia stalkera do odpowiedzialności karnej konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez pokrzywdzonego do organów ścigania - informuje policja w Jaworznie.