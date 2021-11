W lipcu znaleźli auto Moniki, w listopadzie jej ciało. 39-latek z Jaworznika, były parter kobiety, przyznał, że ją zabił

39-letni biznesmen z Jaworznika w województwie śląskim wyjaśnił w prokuratorze, że kiedy jechał z 42-letnią Moniką samochodem, ona "wpadła w szał" i wtedy ją zabił, broniąc się przed jej atakiem. Przyznał się do tego niemal pięć miesięcy po zaginięciu kobiety, dopiero gdy znaleziono jej ciało. Było zakopane pięć metrów pod ziemią. - Mężczyzna, który pomagał w ukryciu zwłok kobiety, wykopał dół koparką przed zabójstwem - mówi prokurator. Zarzuty po śmierci 42-latki usłyszały trzy osoby.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego wyjaśnił, że jechał razem z panią Moniką samochodem. Z jego wyjaśnień nie wynika, żeby kobieta została uprowadzona. Twierdzi, że w pewnym momencie kobieta wpadła w szał i wtedy on ja zabił, broniąc się przed jej atakiem - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Jak dodaje, do zabójstwa doszło 9 lipca w pobliżu miejsca, gdzie w tym tygodniu znaleziono ciało 42-latki. Prokuratora nie ujawnia mechanizmu śmierci.

Prokuratura: dół został wykopany przed zabójstwem

Zarzuty w tej sprawie usłyszeli też dwaj inni mężczyźni. Chodzi o utrudnianie postępowania w sprawie zaginięcia kobiety. Obaj przyznali się do stawianych im zarzutów i złożyli obszerne wyjaśnienia. 39-letni Paweł B. i 32-letni Łukasz W. mieli pomagać biznesmenowi w ukryciu samochodu Moniki. 39-latek - także w ukryciu ciała kobiety.

B. został już aresztowany. Wobec młodszego z podejrzanych zastosowano dozór policji. Prokuratora wystąpiła także o tymczasowe aresztowanie Mariusza P., chociaż przebywa on już w areszcie od października za inne przestępstwa. Jak wyjaśnia Ozimek, chodzi o to, by nie wyszedł na wolność za dwa miesiące.