Zobaczył leżącego seniora, jako pierwszy rzucił się na pomoc. Ma 11 lat

Do zdarzenia doszło 10 lutego około godziny 14:30 w okolicy skrzyżowania ulic Arki Bożka i Harcerskiej w Jastrzębiu-Zdroju. 11-latek, jadąc samochodem ze swoją mamą - policjantką będącą poza służbą - zauważył nagle starszego mężczyznę leżącego na chodniku. Obok seniora znajdowały się jego wózek zakupowy i laska.

Chłopiec wraz z mamą podbiegli do leżącego seniora. Policjantka sprawdziła, czy mężczyzna oddycha, a jej 11-letni syn zadzwonił na numer alarmowy, żeby wezwać ratowników. 88-latek był nieprzytomny, ale miał zachowane funkcje życiowe. Kobieta ułożyła go w pozycji bocznej ustalonej i cały czas monitorowała jego oddech, aż do przyjazdu służb.

W tym czasie ulicą przejeżdżał policyjny patrol. Funkcjonariusze zauważyli leżącego mężczyznę i policjantkę, po czym dołączyli do akcji ratunkowej. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, którzy przetransportowali 88-latka do szpitala.

Chłopiec wyróżniony przez policję

"Szybka pomoc starszemu Panu była możliwa dzięki właściwej reakcji policjantki oraz jej 11-letniego syna, którzy nie pozostali obojętni w sytuacji niesienia natychmiastowej pomocy osobie potrzebującej. Być może w ten sposób uratowali życie seniora" - podkreśla śląska policja.

Jastrzębscy policjanci oraz sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju podziękowali Szymonowi za jego wzorowe zachowanie, wręczając mu list gratulacyjny i drobne upominki.

