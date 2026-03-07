Logo strona główna
Zobaczył leżącego seniora, jako pierwszy rzucił się na pomoc. Ma 11 lat

11-latek uhonorowany
Jastrzębie-Zdrój
Źródło: Google Earth
11-letni Szymon jako pierwszy ruszył na pomoc nieprzytomnemu 88-letniemu seniorowi leżącemu na chodniku w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie). Dzięki zgłoszeniu chłopca oraz działaniom jego mamy policjantki senior trafił pod opiekę ratowników medycznych. Za wzorową postawę chłopiec został uhonorowany przez policjantów oraz przedstawicielkę sądu.

Do zdarzenia doszło 10 lutego około godziny 14:30 w okolicy skrzyżowania ulic Arki Bożka i Harcerskiej w Jastrzębiu-Zdroju. 11-latek, jadąc samochodem ze swoją mamą - policjantką będącą poza służbą - zauważył nagle starszego mężczyznę leżącego na chodniku. Obok seniora znajdowały się jego wózek zakupowy i laska.

Chłopiec wraz z mamą podbiegli do leżącego seniora. Policjantka sprawdziła, czy mężczyzna oddycha, a jej 11-letni syn zadzwonił na numer alarmowy, żeby wezwać ratowników. 88-latek był nieprzytomny, ale miał zachowane funkcje życiowe. Kobieta ułożyła go w pozycji bocznej ustalonej i cały czas monitorowała jego oddech, aż do przyjazdu służb.

11-latek został uhonorowany
11-latek został uhonorowany
Źródło: Śląska policja

W tym czasie ulicą przejeżdżał policyjny patrol. Funkcjonariusze zauważyli leżącego mężczyznę i policjantkę, po czym dołączyli do akcji ratunkowej. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, którzy przetransportowali 88-latka do szpitala.

Chłopiec wyróżniony przez policję

"Szybka pomoc starszemu Panu była możliwa dzięki właściwej reakcji policjantki oraz jej 11-letniego syna, którzy nie pozostali obojętni w sytuacji niesienia natychmiastowej pomocy osobie potrzebującej. Być może w ten sposób uratowali życie seniora" - podkreśla śląska policja.

11-letni chłopiec wyróżniony przez policję
11-letni chłopiec wyróżniony przez policję
Źródło: Śląska policja

Jastrzębscy policjanci oraz sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju podziękowali Szymonowi za jego wzorowe zachowanie, wręczając mu list gratulacyjny i drobne upominki.

Chłopiec wyróżniony przez sąd i policję
Chłopiec wyróżniony przez sąd i policję
Źródło: Śląska policja
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

województwo śląskieJastrzębie-ZdrójPolicjadziecko
