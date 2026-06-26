Zlikwidowali laboratorium narkotykowe. Sześć osób zatrzymanych
We wtorek po południu policjanci z Żor weszli na jedną z posesji w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie według wcześniejszych ustaleń miało działać laboratorium narkotykowe.
Na miejscu zatrzymali sześć osób, w tym dwie kobiety. Wszystkie zatrzymane osoby okazały się obywatelami Czech w wieku od 31 do 40 lat.
Metamfetamina produkowana w domu
Funkcjonariusze znaleźli tam substancje oraz sprzęt do produkcji metamfetaminy.
"Podczas przeszukania policjanci znaleźli około 2 kilogramów substancji wykorzystywanych do wytworzenia metaamfetaminy, kilkanaście gramów innych narkotyków, w tym marihuany, a także kompletne wyposażenie służące do produkcji środków odurzających" - informuje policja w Żorach.
Na posesji funkcjonariusze znaleźli także rośliny ozdobne, które najprawdopodobniej zostały wcześniej skradzione ze sklepów na terenie województwa śląskiego. Wśród nich była m.in. palma o wartości kilku tysięcy złotych, skradziona w Żorach.
Policjanci rozbili narkotykowy biznes
Policjanci przeszukali również samochód zatrzymanych, gdzie znaleźli zagłuszacz sygnału oraz inne urządzenia techniczne. W budynku funkcjonariusze znaleźli przedmiot przypominający karabin maszynowy oraz pistolety.
Czterech zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych decyzją sądu. Za produkcję narkotyków w dużych ilościach grozi kara do 20 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i rozszerzenia zarzutów.