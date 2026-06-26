Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Zlikwidowali laboratorium narkotykowe. Sześć osób zatrzymanych

|
Zatrzymano sześć osób
Zlikwidowano wytwórnię narkotyków w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło wideo: Śląska policja
Źródło zdj. gł.: Policja w Żorach
Policjanci z Żor zlikwidowali laboratorium narkotykowe w Jastrzębiu-Zdroju. Na miejscu zatrzymano sześć osób, znaleziono substancje oraz sprzęt do produkcji metamfetaminy. Czterech mężczyzn trafiło do aresztu.

We wtorek po południu policjanci z Żor weszli na jedną z posesji w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie według wcześniejszych ustaleń miało działać laboratorium narkotykowe.

Na miejscu zatrzymali sześć osób, w tym dwie kobiety. Wszystkie zatrzymane osoby okazały się obywatelami Czech w wieku od 31 do 40 lat.

Zatrzymano sześć osób
Zatrzymano sześć osób
Źródło zdjęcia: Policja w Żorach

Metamfetamina produkowana w domu

Funkcjonariusze znaleźli tam substancje oraz sprzęt do produkcji metamfetaminy.

"Podczas przeszukania policjanci znaleźli około 2 kilogramów substancji wykorzystywanych do wytworzenia metaamfetaminy, kilkanaście gramów innych narkotyków, w tym marihuany, a także kompletne wyposażenie służące do produkcji środków odurzających" - informuje policja w Żorach.

Zlikwidowano laboratorium narkotykowe
Zlikwidowano laboratorium narkotykowe
Źródło zdjęcia: Policja w Żorach

Na posesji funkcjonariusze znaleźli także rośliny ozdobne, które najprawdopodobniej zostały wcześniej skradzione ze sklepów na terenie województwa śląskiego. Wśród nich była m.in. palma o wartości kilku tysięcy złotych, skradziona w Żorach.

Policjanci rozbili narkotykowy biznes

Policjanci przeszukali również samochód zatrzymanych, gdzie znaleźli zagłuszacz sygnału oraz inne urządzenia techniczne. W budynku funkcjonariusze znaleźli przedmiot przypominający karabin maszynowy oraz pistolety.

Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: Policja w Żorach

Czterech zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych decyzją sądu. Za produkcję narkotyków w dużych ilościach grozi kara do 20 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i rozszerzenia zarzutów.

Policjanci zlikwidowali narkotykowy biznes w Jastrzębiu-Zdroju
Policjanci zlikwidowali narkotykowy biznes w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło zdjęcia: Policja w Żorach
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Narkotykiwojewództwo śląskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Ochrona pracowników w czasie upałów. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie
BIZNES
Krzysztof Gawkowski
Groził spaleniem wicepremiera, miał arsenał broni. Zapadł wyrok
Wrocław
Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
19-latek zaatakował nożem w szpitalu. "Zasłaniał się niepamięcią"
Jastrzębie-Zdrój
Koszalin prokuratura
Myślał, że w internecie jest bezkarny. Groził śmiercią prezydentowi i premierowi. 61-latek usłyszał zarzuty
Szczecin
Mieszkańcy nie mają wody (zdjęcie ilustracyjne)
W Środzie Wielkopolskiej brakuje wody. W nocy się nie wykąpiesz
Poznań
Marcin Romanowski
Prokurator w Serbii "zadeklarowała współpracę" w sprawie Romanowskiego
Polska
shutterstock_2211362781
To nie koniec problemów w JSW. Związkowcy stawiają zarzuty zarządowi
BIZNES
Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński, Zbigniew Rau
Zwracają ukraińskie ordery. "To wyraz sprzeciwu"
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci wezwani do agresywnego mężczyzny. 35-latek podczas interwencji zmarł
Kołobrzeg
imageTitle
Przeciwnicy Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów. Rozlosowano grupy
EUROSPORT
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Uderzyła w drzewo, auto spłonęło. Kierująca nietrzeźwa, wiozła trzy osoby
WARSZAWA
Warszawski Szpital Południowy
Sprawa SOR-u w Szpitalu Południowym. Pacjenci boją się tam leczyć?
Zdrowie
BALTYK SINICE
Sinice w Bałtyku. Tu nie można się kąpać
Trójmiasto
Gorąco w miastach
Tutaj będzie wyjątkowo gorąco. Pokazuje to kamera termowizyjna
METEO
Zatrzymani pseudokibice
Zatrzymani pseudokibice usłyszeli zarzuty
Trójmiasto
Krowa spacerowała po Żurominie
Rano dostali zgłoszenie o krowie spacerującej ulicami miasta
Żuromin
Król Karol III
Król podjął zaskakującą decyzję w sprawie Pałacu Buckingham
Świat
imageTitle
Chwalińska i Linette sprawdzą formę tuż przed Wimbledonem
EUROSPORT
Wrócił z kijem bejsbolowym i zaatakował Ukraińca
Najpierw wyzwiska, potem ciosy kijem. 46-latek zaatakował Ukraińca
Gliwice
Airbus A330 MRTT południowokoreańskich sił powietrznych tankowany przez myśliwce F-15K
"Airbus zwalnia nam miejsce w kolejce". Nowe informacje
Polska
Szklana Manufaktura - Drezno
Największe cięcia etatów od 89 lat. To nawet 100 tysięcy miejsc pracy
BIZNES
Władze Mjanmy spaliły skonfiskowane narkotyki
Spalili narkotyki za setki milionów dolarów. Czarny dym nad miastem
Świat
reporterzy sklej
"Piekielnie gorąco" w polskich miastach. Sytuację śledzą nasi reporterzy
WARSZAWA
imageTitle
60 lat i wciąż ma dryg do tańca. Tak legenda świętowała zwycięstwo rodaków
EUROSPORT
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Wyższe ceny paliw w weekend. Tyle mają wynosić
BIZNES
Nowy odcinek autostrady A2 oddany
Kolejny fragment A2 gotowy
WARSZAWA
gastronomia restauracja shutterstock_522191554
VAT w gastronomii pod lupą. Rzecznik interweniuje
BIZNES
upał lato gorąco
Ogromny skwar. Tu alarmy mają mieć najwyższy stopień
METEO
imageTitle
Hurkacz i Majchrzak wiedzą, z kim zagrają w Wimbledonie
EUROSPORT
upał lato gorąco
Upał ma wpływ także na ciśnienie. Czym to grozi?
Anna Bielecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica