Katowice Zlikwidowali laboratorium narkotykowe. Sześć osób zatrzymanych Oprac. Svitlana Kucherenko |

Zlikwidowano wytwórnię narkotyków w Jastrzębiu-Zdroju Źródło wideo: Śląska policja Źródło zdj. gł.: Policja w Żorach

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We wtorek po południu policjanci z Żor weszli na jedną z posesji w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie według wcześniejszych ustaleń miało działać laboratorium narkotykowe.

Na miejscu zatrzymali sześć osób, w tym dwie kobiety. Wszystkie zatrzymane osoby okazały się obywatelami Czech w wieku od 31 do 40 lat.

Zatrzymano sześć osób Źródło zdjęcia: Policja w Żorach

Metamfetamina produkowana w domu

Funkcjonariusze znaleźli tam substancje oraz sprzęt do produkcji metamfetaminy.

"Podczas przeszukania policjanci znaleźli około 2 kilogramów substancji wykorzystywanych do wytworzenia metaamfetaminy, kilkanaście gramów innych narkotyków, w tym marihuany, a także kompletne wyposażenie służące do produkcji środków odurzających" - informuje policja w Żorach.

Zlikwidowano laboratorium narkotykowe Źródło zdjęcia: Policja w Żorach

Na posesji funkcjonariusze znaleźli także rośliny ozdobne, które najprawdopodobniej zostały wcześniej skradzione ze sklepów na terenie województwa śląskiego. Wśród nich była m.in. palma o wartości kilku tysięcy złotych, skradziona w Żorach.

Policjanci rozbili narkotykowy biznes

Policjanci przeszukali również samochód zatrzymanych, gdzie znaleźli zagłuszacz sygnału oraz inne urządzenia techniczne. W budynku funkcjonariusze znaleźli przedmiot przypominający karabin maszynowy oraz pistolety.

Laboratorium narkotykowe zlikwidowane Źródło zdjęcia: Policja w Żorach

Czterech zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych decyzją sądu. Za produkcję narkotyków w dużych ilościach grozi kara do 20 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i rozszerzenia zarzutów.

Policjanci zlikwidowali narkotykowy biznes w Jastrzębiu-Zdroju Źródło zdjęcia: Policja w Żorach

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