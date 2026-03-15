Zauważyła psa zamkniętego w aucie. Dzięki jej reakcji zwierzak został uratowany

Jastrzębie-Zdrój Źródło: Google Earth

Jastrzębscy policjanci zostali skierowani na jedną z ulic w centrum miasta, gdzie kobieta w zamkniętym samochodzie zauważyła psa, który - jak podała policja - miał się tam znajdować od około czterech godzin. Samochód był zamknięty, a w środku znajdował się owczarek.

- Samochód był zamknięty, szyby pojazdu zaparowane, a piesek nie miał dostępu do wody - zrelacjonowali mundurowi.

Pies przebywał w zamkniętym aucie kilka godzin, nie miał dostępu do świeżego powietrza i wody Źródło: Policja Śląska

Policjanci ustalili, że samochód pochodził z wypożyczalni. Po kilku minutach mundurowi dotarli do użytkownika auta. - Mężczyzna pojawił się przy pojeździe i otworzył drzwi. Przyznał się, że zapomniał o swoim pupilu, gdyż był po nocce - poinformowali funkcjonariusze.

Na szczęście zwierzęciu nic się nie stało, jednak - jak podkreślają policjanci - historia mogła zakończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja świadka.

Uratowany z auta pies Źródło: Policja Śląska

Podziękowała za "spokój, profesjonalizm i zaangażowanie"

Kobieta, która zgłosiła interwencję, opisała całe zdarzenie w mediach społecznościowych, dziękując mundurowym za szybką reakcję.

"Po zaparkowaniu samochodu usłyszałam szczekanie psa zamkniętego w bagażniku auta. Zaniepokojona zadzwoniłam na policję i ku mojemu zaskoczeniu patrol pojawił się dosłownie w kilka minut. Funkcjonariusze od razu zajęli się sprawą i zaczęli ustalać właściciela pojazdu, aby jak najszybciej pomóc zwierzakowi. Chciałabym szczególnie podkreślić ich spokój, profesjonalizm i zaangażowanie" - napisała mieszkanka Jastrzębia-Zdroju.

Kobieta w mediach społecznościowych podziękowała policjantom za akcję Źródło: Policja Śląska

"Warto reagować"

Jak podkreślają mundurowi, takie gesty ze strony mieszkańców pokazują, jak ważna jest wrażliwość na los zwierząt. - Słowa podziękowania od mieszkańców mają dla policjantów ogromne znaczenie, takie gesty utwierdzają ich w przekonaniu, że warto pomagać, niezależnie od skali problem - przekazali jastrzębscy policjanci.

Funkcjonariusze dodali, że postawa kobiety doskonale wpisuje się w założenia kampanii śląskiej policji "Widzisz - Reaguj", która zachęca mieszkańców do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia - zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Opracowała Martyna Sokołowska /tok