Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Zauważyła psa zamkniętego w aucie. Dzięki jej reakcji zwierzak został uratowany

Uratowany z auta pies
Jastrzębie-Zdrój
Źródło: Google Earth
W centrum Jastrzębia-Zdroju kobieta zauważyła psa zamkniętego w samochodzie. Zwierzę nie miało dostępu do wody, a szyby pojazdu były zaparowane. Dzięki jej reakcji i błyskawicznej interwencji jastrzębskich policjantów czworonóg został uratowany, zanim doszło do tragedii. Według policji pies znajdował się w aucie około cztery godziny.

Jastrzębscy policjanci zostali skierowani na jedną z ulic w centrum miasta, gdzie kobieta w zamkniętym samochodzie zauważyła psa, który - jak podała policja - miał się tam znajdować od około czterech godzin. Samochód był zamknięty, a w środku znajdował się owczarek.

- Samochód był zamknięty, szyby pojazdu zaparowane, a piesek nie miał dostępu do wody - zrelacjonowali mundurowi.

Pies przebywał w zamkniętym aucie kilka godzin, nie miał dostępu do świeżego powietrza i wody
Źródło: Policja Śląska

Policjanci ustalili, że samochód pochodził z wypożyczalni. Po kilku minutach mundurowi dotarli do użytkownika auta. - Mężczyzna pojawił się przy pojeździe i otworzył drzwi. Przyznał się, że zapomniał o swoim pupilu, gdyż był po nocce - poinformowali funkcjonariusze.

Na szczęście zwierzęciu nic się nie stało, jednak - jak podkreślają policjanci - historia mogła zakończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja świadka.

Uratowany z auta pies
Źródło: Policja Śląska

Podziękowała za "spokój, profesjonalizm i zaangażowanie"

Kobieta, która zgłosiła interwencję, opisała całe zdarzenie w mediach społecznościowych, dziękując mundurowym za szybką reakcję.

"Po zaparkowaniu samochodu usłyszałam szczekanie psa zamkniętego w bagażniku auta. Zaniepokojona zadzwoniłam na policję i ku mojemu zaskoczeniu patrol pojawił się dosłownie w kilka minut. Funkcjonariusze od razu zajęli się sprawą i zaczęli ustalać właściciela pojazdu, aby jak najszybciej pomóc zwierzakowi. Chciałabym szczególnie podkreślić ich spokój, profesjonalizm i zaangażowanie" - napisała mieszkanka Jastrzębia-Zdroju.

Kobieta w mediach społecznościowych podziękowała policjantom za akcję
Źródło: Policja Śląska

"Warto reagować"

Jak podkreślają mundurowi, takie gesty ze strony mieszkańców pokazują, jak ważna jest wrażliwość na los zwierząt. - Słowa podziękowania od mieszkańców mają dla policjantów ogromne znaczenie, takie gesty utwierdzają ich w przekonaniu, że warto pomagać, niezależnie od skali problem - przekazali jastrzębscy policjanci.

Funkcjonariusze dodali, że postawa kobiety doskonale wpisuje się w założenia kampanii śląskiej policji "Widzisz - Reaguj", która zachęca mieszkańców do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia - zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Opracowała Martyna Sokołowska /tok

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska

Udostępnij:
Tagi:
piesPolicjawojewództwo śląskiezwierzęta
Zwiń opisWięcej
