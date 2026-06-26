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Katowice

Zaatakował personel i pacjentów szpitala. Był pod wpływem narkotyków

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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju
Oficer prasowa Halina Semik o zatrzymaniu napastnika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
19-latek, który zaatakował w czwartek personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków.

- Zatrzymany został 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Wstępne badania potwierdziły, że był pod wpływem narkotyków - poinformowała asp. szt. Halina Semik.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany. - Wykazał się bohaterskim czynem – podkreślił.

Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło zdjęcia: TVN24

Jastrzębie-Zdrój. Atak nożownika, cztery osoby ranne

Troje rannych - lekarz i dwie pacjentki - mają rany kłute klatki piersiowej, a jedno z nich również szyi. W czwartek wieczorem ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch ocenił ich stan jako poważny, ale stabilny. Poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.

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Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dr Artur Ploch: poszkodowane zostały cztery osoby
Źródło: TVN24

Ordynator wskazał, że napastnik użył noża; określił, że miał on kilkadziesiąt centymetrów.

Jastrzębie-Zdrój. Zgłoszenie o nożowniku w szpitalu

Zgłoszenie o ataku służby otrzymały po godzinie 18. - Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali sprawcę - powiedziała asp. szt. Halina Semik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że priorytetem jest ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanych w ataku.

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. "Ratowałam jednej pacjentce życie"

"Ministerstwo Zdrowia i śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z urzędem wojewódzkim, dyrekcją szpitala oraz właściwymi służbami. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie" - zapewniło Ministerstwo Zdrowia.

Dodało, że do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju pojechała dyrektor śląskiego oddziału NFZ Katarzyna Adamek.

Czytaj też: "Byłam u mamy, czekałyśmy na księdza". Wtedy do szpitala wtargnął napastnik

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Źródło: PAP, tvn24.pl
Tagi:
SzpitalJastrzębie-Zdrój
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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