Zaatakował personel i pacjentów szpitala. Był pod wpływem narkotyków
- Zatrzymany został 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Wstępne badania potwierdziły, że był pod wpływem narkotyków - poinformowała asp. szt. Halina Semik.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany. - Wykazał się bohaterskim czynem – podkreślił.
Jastrzębie-Zdrój. Atak nożownika, cztery osoby ranne
Troje rannych - lekarz i dwie pacjentki - mają rany kłute klatki piersiowej, a jedno z nich również szyi. W czwartek wieczorem ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch ocenił ich stan jako poważny, ale stabilny. Poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
Ordynator wskazał, że napastnik użył noża; określił, że miał on kilkadziesiąt centymetrów.
Jastrzębie-Zdrój. Zgłoszenie o nożowniku w szpitalu
Zgłoszenie o ataku służby otrzymały po godzinie 18. - Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali sprawcę - powiedziała asp. szt. Halina Semik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że priorytetem jest ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanych w ataku.
"Ministerstwo Zdrowia i śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z urzędem wojewódzkim, dyrekcją szpitala oraz właściwymi służbami. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie" - zapewniło Ministerstwo Zdrowia.
Dodało, że do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju pojechała dyrektor śląskiego oddziału NFZ Katarzyna Adamek.
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