Wyskoczyli z auta w trakcie pościgu. Samochód bez kierowcy wjechał na chodnik

27-latek był pijany i nie miał prawa jazdy. Najprawdopodobniej to było przyczyną ucieczki przed policją. Jechał z pasażerem, w trakcie pościgu wyskoczyli z samochodu, który skończył jazdę na chodniku. - To osiedlowa droga. Na szczęście to działo się w nocy i na chodniku nie było pieszych - mówi policjantka.