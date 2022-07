Jastrzębie-Zdrój. W wybuchu gazu zginął mężczyzna

Jedna osoba ranna i jedna ofiara śmiertelna - taki jest tragiczny bilans wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju (województwo śląskie). Zginął mężczyzna w średnim wieku, starsza kobieta została przewieziona do szpitala.

Ponad 30 strażaków skierowano do akcji w Jastrzębiu Zdroju (woj. śląskie), gdzie doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. W wyniku eksplozji doszło do uszkodzenia ścian budynku oraz części stropu.