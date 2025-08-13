Pasażer uwięziony w rozgrzanym samochodzie

Uwięziony w rozgrzanym samochodzie. Mundurowi ruszyli na ratunek Źródło: KWP Katowice

Do groźnej sytuacji doszło na jednym z parkingów na ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju (Śląskie). Kobieta, po zaparkowaniu, wysiadła z samochodu i udała się do swojego mieszkania, zostawiając śpiącego pasażera. Przebudził się i nie mógł się już wydostać z zamkniętego auta. Świadkowie, którzy usłyszeli wołanie o pomoc, wezwali policję.

"Pojazd stał w miejscu nasłonecznionym, a temperatura na zewnątrz w tym dniu wynosiła 28 stopni Celsjusza. Zgłaszający sami próbowali rozbić szybę w pojeździe, jednak im się to nie udało" - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Policjanci wybili szybę.

Mundurowi wybili szybę w samochodzie Źródło: KWP Katowice

- Przegrzany i osłabiony mężczyzna po opuszczeniu pojazdu został w porę przekazany załodze pogotowia ratunkowego. 25-latek z uwagi na rozstrój zdrowia został zabrany do szpitala - wyjaśnili policjanci.

Sprawa jest obecnie wyjaśniana.

W ciepły dzień zaparkowany na słońcu zamknięty samochód może stać się śmiertelną pułapką. Temperatura w aucie może szybko osiągnąć 50-60 stopni Celsjusza, mimo że na zewnątrz jest znacznie chłodniej; do tragedii może dojść nawet w kilka minut. Policjanci apelują, by w zamkniętym aucie w ciepłe dni nie zostawiać ludzi ani zwierząt. Takie postępowanie naraża na niebezpieczeństwo ich życie lub zdrowie.

