Katowice

Pasażer uwięziony w rozgrzanym samochodzie

Uwięziony w rozgrzanym samochodzie. Mundurowi ruszyli na ratunek
Uwięziony w rozgrzanym samochodzie. Mundurowi ruszyli na ratunek
Źródło: KWP Katowice
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali 25-letniego mężczyznę, który był zamknięty w nagrzanym samochodzie na jednym z parkingów. Trafił do szpitala.

Do groźnej sytuacji doszło na jednym z parkingów na ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju (Śląskie). Kobieta, po zaparkowaniu, wysiadła z samochodu i udała się do swojego mieszkania, zostawiając śpiącego pasażera. Przebudził się i nie mógł się już wydostać z zamkniętego auta. Świadkowie, którzy usłyszeli wołanie o pomoc, wezwali policję.

"Pojazd stał w miejscu nasłonecznionym, a temperatura na zewnątrz w tym dniu wynosiła 28 stopni Celsjusza. Zgłaszający sami próbowali rozbić szybę w pojeździe, jednak im się to nie udało" - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Policjanci wybili szybę.

Mundurowi wybili szybę w samochodzie
Mundurowi wybili szybę w samochodzie
Źródło: KWP Katowice

- Przegrzany i osłabiony mężczyzna po opuszczeniu pojazdu został w porę przekazany załodze pogotowia ratunkowego. 25-latek z uwagi na rozstrój zdrowia został zabrany do szpitala - wyjaśnili policjanci.

Sprawa jest obecnie wyjaśniana.

W ciepły dzień zaparkowany na słońcu zamknięty samochód może stać się śmiertelną pułapką. Temperatura w aucie może szybko osiągnąć 50-60 stopni Celsjusza, mimo że na zewnątrz jest znacznie chłodniej; do tragedii może dojść nawet w kilka minut. Policjanci apelują, by w zamkniętym aucie w ciepłe dni nie zostawiać ludzi ani zwierząt. Takie postępowanie naraża na niebezpieczeństwo ich życie lub zdrowie.

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: tvn24.pl/KWP Katowice

Źródło zdjęcia głównego: KWP Katowice

PolicjaJastrzębie-Zdrój
