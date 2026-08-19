Katowice Tysiąc otworów i ponad 50 kilogramów dynamitu. Tak wysadzili wieżę szybu Mateusz Czajka |

19 sierpnia wysadzono wieżę szybu w Jastrzębiu-Zdroju Źródło wideo: TVN24/Andrzej Kuberski Źródło zdj. gł.: TVN24/Andrzej Kuberski

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Wieża szybu Jas II w Jastrzębiu-Zdroju w środę została wysadzona w powietrze. Spółka Restrukturyzacji Kopalń poinformowała, że tym samym zakończyła likwidację nadziemnej infrastruktury kopalni Jas-Mos – Jastrzębie III.

Wieża szybowa Jas II miała 73 metry wysokości. Maszyna wyciągowa znajdowała się prawie 60 metrów nad ziemią. Trzpień wieży posiadał jeden poziom podziemny oraz jedenaście poziomów nadziemnych. Główna część nośna - kondygnacja podziemna, dwa słupy oraz trzpień - była wykonana z żelbetu. Usunięty wcześniej trzon prowadniczy wieży był wykonany ze stali.

Użyli ponad 50 kilogramów dynamitu

- Użyliśmy ponad 50 kilogramów materiałów wybuchowych. Samo przygotowanie trwało około dwóch tygodni. Trzeba było wywiercić tysiąc otworów strzałowych (…). Ponieważ masa była bardzo duża, musieliśmy przygotować teren, zabezpieczyć go przed falą sejsmiczną. (…) Zabezpieczenia były takie, że wykopano rowy i nasypano wały wokół miejsca prac, żeby przerwać przebieg fali sejsmicznej - powiedział kierownik robót strzałowych Krzysztof Dymek.

Wskazał, że wieża szybu ważyła około siedmiu tysięcy ton.

Przygotowanie wieży do detonacji trwało dwa tygodnie Źródło: TVN24/Andrzej Kuberski

Dwie wieże zlikwidowane w ubiegłym roku

Pod koniec 2025 r. zlikwidowano wieże Jas I oraz Jas IV. Natomiast likwidację części podziemnej kopalni Jas-Mos – Jastrzębie III zakończono w połowie 2025 r.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) dysponuje ponad 80 hektarami terenów kopalni Jas-Mos - Jastrzębie III. Znajdują się one w pobliżu autostrady A1 i centrum Jastrzębia-Zdroju. Ponadto, we współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową, SRK oferuje inwestorom 48 hektarów terenów w Jastrzębiu-Zdroju i Mszanie.

Kopalnia Jas-Mos - Jastrzębie III to ostatni zakład likwidowany przez SRK. Zgodnie z nową ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - obowiązującą od 2026 r. - za likwidację odpowiadają przedsiębiorstwa górnicze.

SRK chce sprzedać pokopalniane tereny Źródło: TVN24/Andrzej Kuberski

Były pierwszymi w mieście

Kopalnie Węgla Kamiennego Jastrzębie i Moszczenica były pierwszymi zakładami górniczymi na terenie Jastrzębia-Zdroju. Ich budowa rozpoczęła się w latach 50. XX wieku. W 1962 r. otwarto kopalnię Jastrzębie, a w 1963 r. połączono ją z kopalnią Moszczenica w kopalnię Jastrzębie-Moszczenica (Jas-Mos). Kopalnia Moszczenica zaczęła funkcjonować jako odrębny zakład w 1966 r. Ponownie połączono je w 1994 r.

SRK przejęła ruch Moszczenica w 2001 r. Pozostałą część, czyli kopalnię Jas-Mos - Jastrzębie III przejęła w dwóch etapach - w 2016 r. wraz z ok. 1,6 tys. pracowników oraz w 2022 r. wraz z ok. 2,1 tys. pracowników.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń zaczęła działać w 2000 r. Przejęła kilkadziesiąt kopalń w celu przeprowadzenia ich likwidacji, a także rekultywacji, zagospodarowania i przygotowania terenów pod nowe inwestycje. Do SRK należy Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, który m.in. zabezpiecza wciąż czynne zakłady przed zalaniem.

19 sierpnia wysadzono wieżę szybu w Jastrzębiu Źródło zdjęcia: TVN24/Andrzej Kuberski

Tak wieża szybu wyglądała na chwilę przed wybuchem Źródło zdjęcia: Julia Gembczyk/TVN24

Źródło: Google Maps