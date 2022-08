Trzylatek wypadł z okna. "Bardzo optymistyczne jest to, że stan dziecka się nie pogorszył"

czytaj dalej

34-latek zmarł w połowie maja po interwencji policji we Wrocławiu, okoliczności jego śmierci są badane przez Prokuraturę Okręgową w Opolu. Matka zmarłego Mateusza - którego tożsamość śledczy poznali dopiero miesiąc po jego śmierci - w towarzystwie pełnomocnika rodziny zaapelowała o objęcie działań prokuratury nadzorem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. - Nie wiem, co robił we Wrocławiu. Bardzo proszę o kontakt wszystkie osoby, które spędzały czas z moim synem. Chcę wiedzieć, co się stało i dlaczego - mówiła zapłakana kobieta.