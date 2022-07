Trzylatek wypadł z okna na trzecim piętrze. Lekarze: będzie wybudzany ze śpiączki

"Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W chwili przejęcia przez służby ratunkowe dziecko było przytomne" - informowała rzeczniczka jastrzębskiej policji st. asp. Halina Semik.

Do wypadku doszło w piątek. Wiadomo, że w wyniku upadku z dużej wysokości dziecko doznało poważnych obrażeń. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego trzylatek został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

- Chłopiec od piątku przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest w stanie ciężkim. Natomiast przez te dwa dni stan pacjenta ustabilizował się na tyle, że lekarze przygotowują się do wybudzenia dziecka ze śpiączki farmakologicznej. Rokowania są bardzo ostrożne, ale jednak optymistyczne - powiedział w niedzielę Wojciech Gumułka, rzecznik prasowy GCZD.

Zatrzymany ojciec dziecka i jego partnerka

Zatrzymani tłumaczyli policjantom, że nie zaniedbali opieki nad dzieckiem. Gdy doszło do wypadku, kobieta - według jej relacji - poszła do toalety, a ojciec wyszedł na chwilę do sąsiada. Okno - według opiekunów chłopca - miało być w tym czasie przymknięte.