Trzylatek, który wypadł z okna, opuścił szpitalny oddział intensywnej terapii

Procedura wybudzania zaczęła się w poniedziałek

Już w niedzielę lekarze zaczęli przygotowania do wybudzenia chłopca ze śpiączki, później jednak postanowili jeszcze z tym zaczekać. Ostatecznie w poniedziałek procedura wybudzania została rozpoczęta , a we wtorek dziecko zostało wybudzone, następnie odłączone od niezbędnej aparatury. Rokowania wówczas jednak były jeszcze ostrożne.

Ojciec wyszedł do sąsiadów, jego partnerka do ubikacji

Do wypadku doszło w piątek późnym popołudniem przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Chłopczyk z poważnymi obrażeniami głowy, w ciężkim stanie, trafił śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej.

W chwili wypadku byli po spozyciu alkoholu - mężczyzna miał w organizmie około promila, kobieta - niecałe pół promila. Według ich relacji, trzylatek przez kilka minut był sam w mieszkaniu. Ojciec wyszedł do sąsiadów, a jego partnerka do ubikacji, która znajduje się na korytarzu bloku. Wtedy chłopiec wypadł z okna. - Podejrzani twierdzą, że gdy wychodzili z mieszkania, okno było przymknięte, a gdy wrócili - otwarte. Mógł je otworzyć przeciąg, gdy otwierali drzwi - powiedział nam Rzeszowski. Przy oknie znajdował się mebel, po którym chłopiec mógł wspiąć się na parapet. Po powrocie do mieszkania opiekunowie zauważyli, że dziecka nie ma w mieszkaniu, pod oknem znaleźli go sąsiedzi, którzy w tym czasie byli na zewnątrz.