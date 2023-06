Tragiczny wypadek w kopalni Zofiówka. Pracownik wpadł do szybu, nie przeżył

czytaj dalej

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trojgu Chińczykom, którzy przy użyciu sfałszowanych dokumentów chcieli dostać się do Polski. Odpowiedzialność grozi także pomagającemu im Polakowi. Obcokrajowcy, by otrzymać zezwolenie na pobyt długoterminowy w naszym kraju, posługiwali się między innymi kopiami fałszywych dyplomów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.