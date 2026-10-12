Katowice Sześciu zatrzymanych podczas meczu. Kibice mieli narkotyki oraz race Oprac. Svitlana Kucherenko |

Trzech kibiców zatrzymanych przed meczem, kolejnych trzech po odpaleniu rac Źródło wideo: KMP w Jastrzębiu-Zdroju Źródło zdj. gł.: KMP w Jastrzębiu-Zdroju

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W niedzielę, 11 października policjanci zabezpieczali mecz piłkarski pomiędzy GKS 62 Jastrzębie a Odrą Wodzisław Śląski. Na miejscu znajdowali się funkcjonariusze z Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy i Rybnika. Skierowano policjantów na koniach oraz przewodników z psami.

"Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania ochrona ujęła, a następie przekazała policjantom, trzech kibiców drużyny gości, którzy na stadion próbowali wnieść środki odurzające oraz materiały pirotechniczne. Byli to mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego w wieku 16, 18 i 31-lat. 16-latek został oddany pod opiekę rodziców" - poinformowała aspirant sztabowa Halina Semik z jastrzębskiej komendy

Sześciu pseudokibiców odpowie za środki pirotechniczne na stadionie Źródło zdjęcia: KMP w Jastrzębiu-Zdroju

Do kolejnego incydentu doszło już podczas meczu. Kibice drużyny przyjezdnej rozłożyli flagę wielkoformatową, a następnie odpalili materiały pirotechniczne. Po spotkaniu zatrzymano trzech podejrzanych o odpalenie rac. To mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego w wieku od 23 do 27 lat. Służby zabezpieczyły także flagę wielkoformatową.

Policyjne interwencje podczas meczu Źródło zdjęcia: KMP w Jastrzębiu-Zdroju

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających, wniesienia i użycia wyrobów pirotechnicznych podczas meczu, a także zarzut utrudniania czynności funkcjonariuszom. Chodzi o wniesienie i rozwiniecie flagi sektorowej nad osobami, które miały środki pirotechniczne, co miało utrudnić ich identyfikację..

Przed meczem i po meczu doszło do zatrzymań Źródło zdjęcia: KMP w Jastrzębiu-Zdroju

Jak przypomina policja, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, osoby uczestniczące w takiej imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i całej imprezy. Zabronione jest wnoszenie i posiadanie między innymi materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i łatwopalnych, narkotyków, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.