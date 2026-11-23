Katowice "Aspirant nie wierzył własnym oczom". Koty i właściciele żyli w skrajnie złych warunkach Oprac. Mateusz Czajka |

W takich warunkach żyli ludzie i sześć kotów Źródło wideo: KMP w Jastrzębiu-Zdroju Źródło zdj. gł.: KMP w Jastrzębiu-Zdroju

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Kilka dni temu starszy aspirant Radosław Kuczera, dzielnicowy z Jastrzębia-Zdroju w województwie śląskim, wszedł do jednego z mieszkań, ponieważ otrzymał informację, że właściciele i zwierzęta przebywają w bardzo złych warunkach.

"Na miejscu aspirant nie wierzył własnym oczom. W jednopokojowym mieszkaniu, pełnym odchodów zwierząt mieszkała kobieta, mężczyzna oraz sześć kotów. W lokalu od dłuższego czasu nikt nie sprzątał, kuweta również nie była opróżniana. Mundurowy poinformował właścicielkę mieszkania, że w takich warunkach nie mogą przebywać ani oni, ani zwierzęta" - przekazała w komunikacie jastrzębska komenda.

Takie warunki zastała policja Źródło zdjęcia: KMP w Jastrzębiu-Zdroju

Dzielnicowy dał im szansę

Kobieta została zobowiązana do uprzątnięcia mieszkania. Kilka dni później ponownie do mieszkania weszła policja - tym razem z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego. Niestety, sytuacja się nie zmieniła.

"Weterynarz widząc, w jakich karygodnych warunkach mieszkają zwierzęta, sporządził dokumentację z przeprowadzonej interwencji, którą następnie przekazał do urzędu miasta" - poinformowała śląska policja.

Prezydent Jastrzębia-Zdroju wydał decyzję o odebraniu zwierząt. Koty zostały zabrane przez policję i straż miejską.

Źródło: Google Maps