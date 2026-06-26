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Katowice

Prokuratura wszczęła śledztwo po ataku nożownika w szpitalu

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Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrzębie-Zdrój. Policja o dotychczasowych ustaleniach po ataku nożownika w szpitalu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska przekazała w piątkowym komunikacie, że Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju, która wszczęła śledztwo, prowadzi je pod kątem "usiłowania zabójstwa więcej niż jednej osoby".

Czytaj więcej: Atak nożownika w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia poszkodowanych

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, do ataku doszło w czwartek około godz. 18.00. Młody mężczyzna wszedł na drugie piętro szpitala, gdzie mieści się Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny, a następnie zaatakował nożem cztery osoby – ordynatora oddziału i pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Pokrzywdzonym udzielono natychmiastowej pomocy medycznej.

Jastrzębie Zdrój. Atak nożownika w szpitalu

Napastnik został obezwładniony, a następnie zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 19-letni Damian B. Wstępne badania potwierdziły, że był pod wpływem narkotyków. Jak podała policja, 19-latek nie był dotąd karany za przestępstwa kryminalne. Nie potwierdziła też doniesień, jakoby w szpitalu przebywała bliska mu osoba.

Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło zdjęcia: TVN24

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został ranny. Troje poszkodowanych - lekarz i dwie pacjentki – doznało ran kłutych klatki piersiowej. Ponadto jedna z pacjentek doznała obrażeń szyi i przeszła operację. Ich stan medycy określili jako stabilny. Ranny lekarz będzie leczony na Oddziale Torakochirurgii, tzn. chirurgii klatki piersiowej. Poszkodowana pielęgniarka, która doznała obrażeń ręki, wróciła już do domu.

Klatka kluczowa-519841
Jastrzębie-Zdrój. Doktor o stanie zdrowia poszkodowanych
Źródło: TVN24

Jak przekazała prok. Bukowska, na miejscu zostały wykonane oględziny pod kierunkiem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zabezpieczono narzędzie przestępstwa – to nóż kuchenny o długości 15 cm.

"Przesłuchano najistotniejszych świadków zdarzenia oraz zabezpieczono zapisy kamer monitoringu. Przeszukano pobliski teren oraz miejsce zamieszkania Damiana B. W sprawie wykonane zostaną kolejne czynności procesowe, które pozwolą na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia" – podsumowała rzeczniczka.

Czytaj też: Zaatakował personel i pacjentów szpitala. Był pod wpływem narkotyków

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Źródło: PAP
Tagi:
Jastrzębie-ZdrójSzpitalSprawy sądowe w Polsce
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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