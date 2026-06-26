Katowice Prokuratura wszczęła śledztwo po ataku nożownika w szpitalu Oprac. Michał Malinowski |

Jastrzębie-Zdrój. Policja o dotychczasowych ustaleniach po ataku nożownika w szpitalu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska przekazała w piątkowym komunikacie, że Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju, która wszczęła śledztwo, prowadzi je pod kątem "usiłowania zabójstwa więcej niż jednej osoby".

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Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, do ataku doszło w czwartek około godz. 18.00. Młody mężczyzna wszedł na drugie piętro szpitala, gdzie mieści się Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny, a następnie zaatakował nożem cztery osoby – ordynatora oddziału i pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Pokrzywdzonym udzielono natychmiastowej pomocy medycznej.

Jastrzębie Zdrój. Atak nożownika w szpitalu

Napastnik został obezwładniony, a następnie zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 19-letni Damian B. Wstępne badania potwierdziły, że był pod wpływem narkotyków. Jak podała policja, 19-latek nie był dotąd karany za przestępstwa kryminalne. Nie potwierdziła też doniesień, jakoby w szpitalu przebywała bliska mu osoba.

Szpital w Jastrzębiu-Zdroju Źródło zdjęcia: TVN24

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został ranny. Troje poszkodowanych - lekarz i dwie pacjentki – doznało ran kłutych klatki piersiowej. Ponadto jedna z pacjentek doznała obrażeń szyi i przeszła operację. Ich stan medycy określili jako stabilny. Ranny lekarz będzie leczony na Oddziale Torakochirurgii, tzn. chirurgii klatki piersiowej. Poszkodowana pielęgniarka, która doznała obrażeń ręki, wróciła już do domu.

Jastrzębie-Zdrój. Doktor o stanie zdrowia poszkodowanych Źródło: TVN24

Jak przekazała prok. Bukowska, na miejscu zostały wykonane oględziny pod kierunkiem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zabezpieczono narzędzie przestępstwa – to nóż kuchenny o długości 15 cm.

"Przesłuchano najistotniejszych świadków zdarzenia oraz zabezpieczono zapisy kamer monitoringu. Przeszukano pobliski teren oraz miejsce zamieszkania Damiana B. W sprawie wykonane zostaną kolejne czynności procesowe, które pozwolą na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia" – podsumowała rzeczniczka.

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