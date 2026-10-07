Śląskie Ponad 16 godzin walczyli z pożarem sklepu, straty oszacowano na 12 milionów Oprac. Adam Styczek |

Pożar sklepu, Jastrzębie-Zdrój Źródło wideo: Kontakt24 / Michał Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- O godzinie 20.16 straż pożarna otrzymała informację o pożarze dachu sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju - poinformowała Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Wszystkie osoby opuściły obiekt jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Pożarem objętych zostało 500 metrów kwadratowych dachu z panelami fotowoltaicznymi.

Gołębiowska poinformowała, że na miejsce zadysponowano plutony gaśnicze z Bielska, Rybnika, Żor i Wodzisławia Śląskiego. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach przekazał w czwartek rano, że pożar zlokalizowano po godz. 22.

Akcja strażaków trwała ponad 16 godzin.

"Sytuacja jest opanowana, a pogorzelisko sprawdzone pod kątem ukrytych zarzewi ognia. Straty oszacowano na około 12 milionów złotych. Ustalaniem przyczyn pożaru zajmie się teraz policja z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa" - podano w komunikacie straży pożarnej.