Jastrzębie-Zdrój Pracownicy szpitala nie czuli się bezpiecznie. Rok temu skierowali pismo do dyrekcji Michał Malinowski |

Jastrzębie-Zdrój. Policja o dotychczasowych ustaleniach po ataku nożownika w szpitalu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piśmie skierowanym w maju ubiegłego roku do dyrektora szpitala w Jastrzębiu-Zdroju personel zwrócił się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa jastrzębskiej lecznicy.

"Nasz szpital jest w pełni dostępny dla każdego przez całą dobę - drzwi wejściowe do izby przyjęć oraz wejście od strony poradni są zawsze otwarte. W sezonie zimowym częstym zjawiskiem są osoby bezdomne przebywające w toaletach dla pacjentów. Osoby postronne mogą swobodnie mogą przedostać się do oddziałów szpitalnych, zagrażając innym pracownikom szpitala oraz pacjentom" - argumentowali pracownicy.

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Jastrzębie-Zdrój. Medycy zgłaszali swoje obawy

Medycy zwrócili również uwagę na coraz częstsze przypadki ataków agresji pacjentów przebywających na izbie przyjęć wobec nich. W ich opinii skutecznym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie firmy ochroniarskiej.

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"Czulibyśmy się bardziej bezpieczni, ponieważ w takich sytuacjach ważny jest czas, a czekając na wezwaną przez nas policję, nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej opieki innym pacjentom" - napisali medycy.

Do tej sprawy odniósł się podczas dzisiejszego porannego briefingu prasowego doktor Wojciech Kreis, dyrektor medyczny szpitala. Konferencja dotyczyła czwartkowego ataku nożownika na personel szpitala i pacjentów, po którym cztery osoby zostały ranne.

- W czwartek w godzinach wieczornych wydałem polecenie, że jeśli istnieje możliwość zamknięcia oddziału, to warto je zamykać, choć będzie to powodować kolejne problemy - powiedział.

Dodał przy tym, że ma nadzieję, że było to "zdarzenie jednorazowe" i kolejne nie będą się już zdarzać.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju Źródło zdjęcia: TVN24

Z kolei jak poinformowało Radio Zet, dyrektor jastrzębskiej lecznicy Robert Ostrowski zapewnił reportera stacji, że w planach są także szkolenia z samoobrony oraz ograniczenie dostępu do oddziałów.

Reakcja ministerstwa po ataku nożownika

Z wizytą w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju była wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, odpowiedzialna za bezpieczeństwo w systemie ochrony zdrowia. Ministerstwo zdrowia napisało w komunikacie na portalu X, że "bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego jest dziś naszym absolutnym priorytetem".

"Musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia, ale jednocześnie zachować odpowiedzialność w debacie publicznej. Nie wolno budować obrazu całego systemu ochrony zdrowia ani tysięcy lekarzy, pielęgniarek i ratowników przez pryzmat pojedynczych, niewyjaśnionych spraw. Takie emocje mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych konsekwencji" - czytamy w komunikacie.

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