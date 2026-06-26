Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Jastrzębie-Zdrój

Pracownicy szpitala nie czuli się bezpiecznie. Rok temu skierowali pismo do dyrekcji

|
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju
Jastrzębie-Zdrój. Policja o dotychczasowych ustaleniach po ataku nożownika w szpitalu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Personel medyczny szpitala w Jastrzębiu-Zdroju już w ubiegłym roku zgłaszał dyrekcji swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa. W piśmie skierowanym do Roberta Ostrowskiego pracownicy wskazywali na problemy, z którymi zmaga się placówka. W czwartek do placówki wtargnął nożownik i zaatakował cztery osoby. Dyrektor szpitala zapewnia, że przygotowano zmiany, które będą stopniowo wdrażane.

W piśmie skierowanym w maju ubiegłego roku do dyrektora szpitala w Jastrzębiu-Zdroju personel zwrócił się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa jastrzębskiej lecznicy.

"Nasz szpital jest w pełni dostępny dla każdego przez całą dobę - drzwi wejściowe do izby przyjęć oraz wejście od strony poradni są zawsze otwarte. W sezonie zimowym częstym zjawiskiem są osoby bezdomne przebywające w toaletach dla pacjentów. Osoby postronne mogą swobodnie mogą przedostać się do oddziałów szpitalnych, zagrażając innym pracownikom szpitala oraz pacjentom" - argumentowali pracownicy.

Czytaj też: 19-latek zaatakował nożem w szpitalu. "Zasłaniał się niepamięcią"

Jastrzębie-Zdrój. Medycy zgłaszali swoje obawy

Medycy zwrócili również uwagę na coraz częstsze przypadki ataków agresji pacjentów przebywających na izbie przyjęć wobec nich. W ich opinii skutecznym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie firmy ochroniarskiej.

Czytaj więcej: Zaatakował personel i pacjentów szpitala. Był pod wpływem narkotyków

"Czulibyśmy się bardziej bezpieczni, ponieważ w takich sytuacjach ważny jest czas, a czekając na wezwaną przez nas policję, nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej opieki innym pacjentom" - napisali medycy.

Do tej sprawy odniósł się podczas dzisiejszego porannego briefingu prasowego doktor Wojciech Kreis, dyrektor medyczny szpitala. Konferencja dotyczyła czwartkowego ataku nożownika na personel szpitala i pacjentów, po którym cztery osoby zostały ranne.

- W czwartek w godzinach wieczornych wydałem polecenie, że jeśli istnieje możliwość zamknięcia oddziału, to warto je zamykać, choć będzie to powodować kolejne problemy - powiedział.

Dodał przy tym, że ma nadzieję, że było to "zdarzenie jednorazowe" i kolejne nie będą się już zdarzać.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju
Źródło zdjęcia: TVN24

Z kolei jak poinformowało Radio Zet, dyrektor jastrzębskiej lecznicy Robert Ostrowski zapewnił reportera stacji, że w planach są także szkolenia z samoobrony oraz ograniczenie dostępu do oddziałów.

Reakcja ministerstwa po ataku nożownika

Z wizytą w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju była wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, odpowiedzialna za bezpieczeństwo w systemie ochrony zdrowia. Ministerstwo zdrowia napisało w komunikacie na portalu X, że "bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego jest dziś naszym absolutnym priorytetem".

"Musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia, ale jednocześnie zachować odpowiedzialność w debacie publicznej. Nie wolno budować obrazu całego systemu ochrony zdrowia ani tysięcy lekarzy, pielęgniarek i ratowników przez pryzmat pojedynczych, niewyjaśnionych spraw. Takie emocje mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych konsekwencji" - czytamy w komunikacie.

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Jastrzębie-ZdrójPolicjaSzpital
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
pap_20170624_1BT
Wakacji nie będzie. Słynny obóz na Krymie nie przyjmie dzieci Rosjan
Tatiana Serwetnyk
Autostrada A4
Fałszywe SMS-y o mandatach za prędkość. Oszuści próbują wyłudzić pieniądze
Polska
Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew
Wszedł do tunelu metra, nie współpracował z policją. Nowe informacje o zatrzymanym
WARSZAWA
Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy
Początek nowych kontraktów w Gdańsku. Kowal: biznes jest zadowolony
BIZNES
Pies został zamknięty w nagrzanym aucie
Zostawił psa w aucie na słońcu. Zwierzę nie przeżyło
Wrocław
imageTitle
Nowe wyzwanie Rafała Majki. "Chciałem spróbować"
EUROSPORT
pacjent tlen shutterstock_2664171217_1
70 godzin i 10 minut na dyżurze bez przerwy. Tak wyglądały dyżury w polskich szpitalach
Zdrowie
Siergiej Iwanow
Siergiej Iwanow nie żyje
Świat
Dziwidło olbrzymie zakwitło we Wrocławiu
"Dziwidło zadziwiło". Tłumy w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu
Wrocław
imageTitle
Chwalińska pośród gwiazd przed Wimbledonem. Pozasportowe pytanie
EUROSPORT
Akcje poszukiwawcze po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Kilkaset osób nie żyje, tysiące rannych. Rośnie tragiczny bilans
Świat
Polscy piloci F-16 doskonalili swoje umiejętności tankowania w powietrzu z samolotem MRTT Francuskich Sił Powietrznych
"Jesteśmy na finiszu rozmów". Szef MON o zakupie latających tankowców
Polska
Salzburg. Willa, w której mieszkał m.in. Stefan Zweig
Prywatny, półkilometrowy tunel pod miastem do domu miliardera? Zmiana planów
Świat
Mężczyzna podejrzany o podpalenia trafił do aresztu
Złapali podejrzanego o podpalenia lasów. Śledzili go z powietrza
Poznań
Były prezydent Andrzej Duda i radny sejmiku małopolskiego Piotr Ćwik, były minister w KPRP
Człowiek Andrzeja Dudy założył nowe stowarzyszenie. Werbuje polityków PiS i mówi o wyborach
Bartłomiej Plewnia
Pomnik Ofiar Czerwca 1956 r.
W słońcu nawet 55 stopni. Poznań przenosi ważną uroczystość
Poznań
Dubaj
23-letniej influencerce grozi rozstrzelanie
Świat
emeryt senior zdrowie lekarstwa
Bierzesz te leki? W upał mogą stać się niebezpieczne
Agata Daniluk
upał lato gorąco
Dostawy prądu w upały. "Nie wprowadzamy żadnych obowiązkowych ograniczeń"
BIZNES
imageTitle
Z czego wynika tak nierówna gra polskich siatkarzy?
EUROSPORT
slonce upal shutterstock_2469525397
Nawet 42 stopnie. Są alerty IMGW
METEO
Katastrofa samolotu w Warszawie
Katastrofa samolotu w Warszawie. Jest nagranie
BEMOWO
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Ochrona pracowników w czasie upałów. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie
BIZNES
POZNAŃ KONGRES IMPACT '26
Groził spaleniem wicepremiera, miał arsenał broni. Zapadł wyrok
Wrocław
Zatrzymany 19-latek, który zaatakował nożem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju
19-latek usłyszał zarzut. "Zasłaniał się niepamięcią"
Jastrzębie-Zdrój
Koszalin prokuratura
Myślał, że w internecie jest bezkarny. Groził śmiercią prezydentowi i premierowi. 61-latek usłyszał zarzuty
Szczecin
Mieszkańcy nie mają wody (zdjęcie ilustracyjne)
W tym mieście już brakuje wody. Na noc ją wyłączyli
Poznań
Marcin Romanowski
Prokurator w Serbii "zadeklarowała współpracę" w sprawie Romanowskiego
Polska
JSW
Problemy finansowe JSW. "Skoro my zaciskamy pasa do krwi, to co poświęca druga strona?"
BIZNES
Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński, Zbigniew Rau
Zwracają ukraińskie ordery. "To wyraz sprzeciwu"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica