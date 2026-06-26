19-latek zaatakował nożem w szpitalu. Usłyszał zarzut
Prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski potwierdził w piątek, że w Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa czterech osób w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim. Mężczyźnie przedstawiono zarzut. Grozi mu od ośmiu lat do dożywocia.
- Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów - przekazał prokurator.
Prokurator Rzeszowski zrelacjonował przebieg wydarzeń. Jak powiedział, nożownik pojawił się w szpitalu po godzinie 18. Mężczyzna udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny.
- Próbował wchodzić do pomieszczeń, łapał za klamki. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowo napotkane osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy przekazali go policjantom - powiedział prokurator.
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Jastrzębie-Zdrój. Cztery osoby ranne po ataku nożownika
Cztery osoby zostały ranne. To dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz. Jak poinformował prokurator, stan zdrowia jednej z pacjentek jest ciężki. Stan pozostałych osób określany jest jako stabilny.
Odnośnie napastnika, prokurator przekazał, że to 19-latek, który w przeszłości nie był karany. Dodał, że najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem narkotyków. Zaznaczył, że jego ofiarami były przypadkowe osoby.
- Mężczyzna na pewno nie był leczony na tym oddziale. Prawdopodobnie nie znał i nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to przypadkowe osoby - powiedział prokurator Rzeszowski.
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Jastrzębie-Zdrój. Nożownik zasłaniał się niepamięcią
Na pytanie, czy mężczyzna przyznał się do winy, prokurator odpowiedział, że na komendzie policji zasłaniał się niepamięcią.
- Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów - powiedział prokurator Jacek Rzeszowski.
Śledczy nie mają również informacji, by należał do subkultury.