Jastrzębie-Zdrój 19-latek zaatakował nożem w szpitalu. Usłyszał zarzut Michał Malinowski |

Jastrzębie Zdrój. Prokuratura na temat zatrzymanego 19-letniego nożownika Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP w Katowicach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski potwierdził w piątek, że w Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa czterech osób w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim. Mężczyźnie przedstawiono zarzut. Grozi mu od ośmiu lat do dożywocia.

- Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów - przekazał prokurator.

Prokurator Rzeszowski zrelacjonował przebieg wydarzeń. Jak powiedział, nożownik pojawił się w szpitalu po godzinie 18. Mężczyzna udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny.

- Próbował wchodzić do pomieszczeń, łapał za klamki. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowo napotkane osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy przekazali go policjantom - powiedział prokurator.

Czytaj też: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Nowe informacje o rannych

Jastrzębie-Zdrój. Cztery osoby ranne po ataku nożownika

Cztery osoby zostały ranne. To dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz. Jak poinformował prokurator, stan zdrowia jednej z pacjentek jest ciężki. Stan pozostałych osób określany jest jako stabilny.

Odnośnie napastnika, prokurator przekazał, że to 19-latek, który w przeszłości nie był karany. Dodał, że najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem narkotyków. Zaznaczył, że jego ofiarami były przypadkowe osoby.

Zatrzymany 19-latek, który zaatakował nożem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju Źródło zdjęcia: KWP w Katowicach

- Mężczyzna na pewno nie był leczony na tym oddziale. Prawdopodobnie nie znał i nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to przypadkowe osoby - powiedział prokurator Rzeszowski.

Czytaj więcej: Zaatakował personel i pacjentów szpitala. Był pod wpływem narkotyków

Jastrzębie-Zdrój. Nożownik zasłaniał się niepamięcią

Na pytanie, czy mężczyzna przyznał się do winy, prokurator odpowiedział, że na komendzie policji zasłaniał się niepamięcią.

Zatrzymany 19-latek, który zaatakował nożem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju Źródło zdjęcia: KWP w Katowicach

- Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów - powiedział prokurator Jacek Rzeszowski.

Śledczy nie mają również informacji, by należał do subkultury.

Zatrzymanie 19-letniego nożownika z Jastrzębia-Zdroju