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Jastrzębie-Zdrój

19-latek zaatakował nożem w szpitalu. "Zasłaniał się niepamięcią"

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Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrzębie Zdrój. Prokuratura na temat zatrzymanego 19-letniego nożownika
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju odniosła się do zatrzymania 19-letniego nożownika, który ranił w czwartek w szpitalu cztery osoby. Śledczy wszczęli postępowanie. W najbliższych godzinach mężczyzna powinien usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Prokuratura planuje wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski potwierdził, że w Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa czterech osób w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim. Jak dodał, 19-latkowi grozi od ośmiu lat do dożywocia.

Prokurator Rzeszowski zrelacjonował przebieg wydarzeń. Jak powiedział, nożownik pojawił się w szpitalu po godzinie 18. Mężczyzna udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny.

- Próbował wchodzić do pomieszczeń, łapał za klamki. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowo napotkane osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy przekazali go policjantom - powiedział prokurator.

Czytaj też: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Nowe informacje o rannych

Jastrzębie-Zdrój. Cztery osoby ranne po ataku nożownika

Cztery osoby zostały ranne. To dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz. Jak poinformował prokurator, stan zdrowia jednej z pacjentek jest ciężki. Stan pozostałych osób określany jest jako stabilny.

Odnośnie napastnika, prokurator przekazał, że to 19-latek, który w przeszłości nie był karany. Dodał, że najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem narkotyków. Zaznaczył, że jego ofiarami były przypadkowe osoby.

Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło zdjęcia: TVN24

- Mężczyzna na pewno nie był leczony na tym oddziale. Prawdopodobnie nie znał i nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to przypadkowe osoby - powiedział prokurator Rzeszowski.

Czytaj więcej: Zaatakował personel i pacjentów szpitala. Był pod wpływem narkotyków

Jastrzębie-Zdrój. Nożownik zasłaniał się niepamięcią

Na pytanie, czy mężczyzna przyznał się do winy, prokurator odpowiedział, że na komendzie policji zasłaniał się niepamięcią. Śledczy nie mają również informacji, by należał do subkultury.

Aktualnie trwają z nim czynności w prokuraturze. Mężczyzna usłyszy najprawdopodobniej zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wystąpią do sądu o tymczasowy areszt.

Klatka kluczowa-519861
Jastrzębie-Zdrój. Policja o dotychczasowych ustaleniach po ataku nożownika w szpitalu
Źródło: TVN24
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Tagi:
Jastrzębie-ZdrójSzpitalSprawy sądowe w Polsce
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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