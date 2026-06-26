Jastrzębie-Zdrój 19-latek zaatakował nożem w szpitalu. "Zasłaniał się niepamięcią" Michał Malinowski |

Jastrzębie Zdrój. Prokuratura na temat zatrzymanego 19-letniego nożownika Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski potwierdził, że w Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa czterech osób w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim. Jak dodał, 19-latkowi grozi od ośmiu lat do dożywocia.

Prokurator Rzeszowski zrelacjonował przebieg wydarzeń. Jak powiedział, nożownik pojawił się w szpitalu po godzinie 18. Mężczyzna udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny.

- Próbował wchodzić do pomieszczeń, łapał za klamki. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowo napotkane osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy przekazali go policjantom - powiedział prokurator.

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Jastrzębie-Zdrój. Cztery osoby ranne po ataku nożownika

Cztery osoby zostały ranne. To dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz. Jak poinformował prokurator, stan zdrowia jednej z pacjentek jest ciężki. Stan pozostałych osób określany jest jako stabilny.

Odnośnie napastnika, prokurator przekazał, że to 19-latek, który w przeszłości nie był karany. Dodał, że najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem narkotyków. Zaznaczył, że jego ofiarami były przypadkowe osoby.

Szpital w Jastrzębiu-Zdroju Źródło zdjęcia: TVN24

- Mężczyzna na pewno nie był leczony na tym oddziale. Prawdopodobnie nie znał i nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to przypadkowe osoby - powiedział prokurator Rzeszowski.

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Jastrzębie-Zdrój. Nożownik zasłaniał się niepamięcią

Na pytanie, czy mężczyzna przyznał się do winy, prokurator odpowiedział, że na komendzie policji zasłaniał się niepamięcią. Śledczy nie mają również informacji, by należał do subkultury.

Aktualnie trwają z nim czynności w prokuraturze. Mężczyzna usłyszy najprawdopodobniej zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wystąpią do sądu o tymczasowy areszt.

Jastrzębie-Zdrój. Policja o dotychczasowych ustaleniach po ataku nożownika w szpitalu Źródło: TVN24