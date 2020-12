Został pobity, bo zwrócił nastolatkom uwagę, by nie niszczyli znaku drogowego

Mężczyzna wyszedł w nocy na spacer z psem. Gdy zobaczył dwóch młodych mężczyzn, którzy trzymali znak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami, zwrócił im uwagę, by go nie niszczyli. - 17-latkowie przewrócili przechodnia i kopali po całym ciele - mówi policjantka. Już są zatrzymani.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około 23.30 w Jastrzębiu-Zdroju. Pobity na ulicy mieszkaniec wezwał policję, opisał dokładnie wygląd dwóch napastników. - Policjanci zatrzymali osobę, która znajdowała się w okolicy. Była ubrana podobnie do napastników, opisanych przez pokrzywdzonego. Okazało się, że to nie ona była sprawcą, ale podała policjantom dane dwóch młodych mężczyzn - mówi Halina Semik, rzeczniczka jastrzębskiej policji.