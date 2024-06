Lekarka nie zbadała pacjenta, a potem wysłała do domu. Mężczyzna zmarł

Do zdarzenia doszło 17 marca 2023 roku. Zespół ratownictwa medycznego został wezwany do domu mężczyzny, który źle się poczuł i zadzwonił po pogotowie. Na miejscu zdecydowano o przewiezieniu go do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.