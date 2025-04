Jastrzębie-Zdrój Źródło: Google Earth

Do ośmiu lat więzienia grozi 34-latkowi, który w Jastrzębiu-Zdroju groził swojej byłej partnerce, że zabije ją, jej nienarodzone dziecko i rodzinę. Kobieta jest w ósmym miesiącu ciąży. Agresor miał już orzeczony zakaz zbliżania się do niej. Trafił do aresztu.

Policja otrzymała zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który odgraża się kobiecie w ósmym miesiącu ciąży. 34-latek od rana wysyłał jej wiadomości głosowe, w których groził swojej byłej partnerce, że zabije ją, jej nienarodzone dziecko i rodzinę.

Założył fikcyjne konto byłej partnerki w mediach społecznościowych

Policjanci pojechali na jedno z osiedli w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie przebywał 34-latek. Jak się okazało, mężczyzna - z uwagi na swoje wcześniejsze agresywne zachowania - miał już orzeczony przez sąd zakaz zbliżania się do kobiety.

"Jastrzębianin wcześniej założył fikcyjne konto na jednym z portali społecznościowych, podszywając się za byłą partnerkę i publikował na nim treści poniżające i zniesławiające jej osobę" - poinformowała jastrzębska policja.

34-latek został tymczasowo aresztowany Źródło: KMP w Jastrzębiu-Zdroju

Jak przekazano w komunikacie, mężczyzna usłyszał zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie 34-latka na trzy miesiące. Jak przekazała jastrzębska komenda, za "groźby pozbawienia życia, uporczywe nękanie, zmuszanie do określonego zachowania" mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.