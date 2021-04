Podejrzany o dwa napady na znajomego. Wpadł, bo szedł ulicą bez maseczki

Sąd aresztował 21-latka, podejrzanego o dwie napaści na niewiele starszego mężczyznę. Za drugim razem miał wedrzeć się do jego mieszkania z rozbitą butelką i nożyczkami. Potem długo się ukrywał. Zwrócił na siebie uwagę policji, bo szedł ulicą bez maseczki.

Pierwszy raz miał go napaść 29 marca w Zebrzydowicach w powiecie cieszyńskim. Uderzył go na ulicy pieścią w twarz i zabrał mu wtedy 100 zł. Do drugiego napadu, który policja nazywa rozbojem, doszło 1 kwietnia na osiedlu Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.