Wszystko zaczęło się od telefonu od zmartwionej wnuczki. Policjanci z Jastrzębia-Zdroju odebrali go w niedzielę po godzinie 18. Kobieta nie mogła się skontaktować z babcią.

- Na miejsce ruszyli policjanci, którzy w mieszkaniu przy ulicy Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju znaleźli zwłoki 78-letniej kobiety. Rozległe obrażenia szyi wyraźnie wskazywały, że ktoś przyczynił się do jej śmierci - informuje starsza aspirant Halina Semik, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, pracowali w mieszkaniu do późnych godzin nocnych. Prokurator zdecydował także o przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Blok, w którym doszło do zabójstwa 78-latki TVN24

Około godziny 19 jastrzębscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie stojącym na dachu tego samego 10-piętrowego budynku. Okazało się, że jest to 31-letni wnuczek zabitej kobiety.

Negocjacje trwały całą noc i pół dnia

- Od momentu zgłoszenia z mężczyzną rozmawiali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wyspecjalizowani i przygotowani do podejmowania czynności w tego typu sytuacjach. Z mężczyzną był utrudniony kontakt, początkowo nie chciał współpracować - poinformowała Semik. Jak się okazało, jest schorowany i leczył się, a w ostatnim czasie nie przyjmował leków.

Usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie

We wtorek prokurator przedstawił 31-latkowi zarzut zabójstwa oraz wystąpił z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. - Sąd przychylił się do tego i mężczyzna trafił do więziennego oddziału szpitalnego - przekazuje Semik.