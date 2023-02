Usunięto awarie ciepłownicze w Jastrzębiu-Zdroju. Ponad 23 tysiące mieszkań było bez ciepła

Lokatorzy ponad 23 tysięcy mieszkań w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie) mieli w niedzielę zimne kaloryfery. To efekt awarii ciepłowniczych, do których doszło w mieście. Problemy dotyczyły mieszkańców ponad 70 ulic. Rzecznik spółki PGNiG Termika Energetyka poinformował wieczorem, że usunięto obie awarie. Dodał, że jeszcze najbliższej nocy dostawy ciepła powinny zostać przywrócone do wszystkich mieszkań.

Do przerw w dostawach ciepła do odbiorców zasilanych przez należącą do grupy PGNiG Elektrociepłownię Zofiówka doszło około północy. Dwie awarie skutkowały odcięciem od dostaw ciepła do mieszkańców ponad 70 ulic - ponad 23,5 tysiąca mieszkań. Początkowo przerwa miała potrwać do rana, jednak do tego czasu nie udało się usunąć awarii.

Pierwsze z uszkodzeń zlokalizowano dosyć szybko na terenie kopalni Borynia, tam już kilka godzin temu zakończyły się prace i sukcesywnie przywracane są dostawy ciepła do większości mieszkań

Po południu służbom udało się zlokalizować drugie miejsce awarii, trzeba było w tym celu wykonać kilka wykopów. Po godzinie 20 rzecznik prasowy spółki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Zbigniew Barszczak powiedział PAP, że i to uszkodzenie zostało usunięte - na rurę, którą dostarczana jest ciepła woda założono obejmę, zrezygnowano z jej spawania. Dzięki temu można wznowić dostawy ciepła do ostatnich ok. 1300 mieszkań.

- Podajemy ciepło w zasadzie już do całego miasta, uzupełniamy ciśnienie i całe miasto powinno być w nocy grzane - zapewnił rzecznik.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tam, kg

Źródło: PAP