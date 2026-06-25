Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Są ranni
Według wstępnych informacji mężczyzna zaatakował personel szpitala i pacjentów. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, cztery osoby są ranne - to ordynator gastrologii, pielęgniarka i dwie pacjentki. Jedna z pacjentek jest w trakcie operacji, ordynator jest już na chirurgii, nie wymagał operacji.
Marcelina Kowalewska, rzeczniczka szpitala, potwierdziła, że na teren szpitala wtargnęła osoba, która raniła trzy osoby.
Policja otrzymała zgłoszenie krótko po godzinie 18. Dotyczyło mężczyzny, który na terenie zaatakował przy użyciu ostrego narzędzia personel medyczny. Mundurowi mają informacje o jednej zaatakowanej osobie. - Mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem jedną z osób z personelu szpitala. Napastnik został zatrzymany - przekazała aspirant sztabowy Halina Semik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
Mundurowi wyjaśniają okoliczności zdarzenia.