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Jastrzębie-Zdrój

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Są ranni

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Wojewódzki szpital specjalistyczny numer 2 w Jastrzębiu Zdroju
Jastrzębie-Zdrój
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Tomasz Kawka/EestNews
Atak nożownika w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik zaatakował personel medyczny i pacjentów. Są osoby ranne.

Według wstępnych informacji mężczyzna zaatakował personel szpitala i pacjentów. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, cztery osoby są ranne - to ordynator gastrologii, pielęgniarka i dwie pacjentki. Jedna z pacjentek jest w trakcie operacji, ordynator jest już na chirurgii, nie wymagał operacji.

Marcelina Kowalewska, rzeczniczka szpitala, potwierdziła, że na teren szpitala wtargnęła osoba, która raniła trzy osoby.

Policja otrzymała zgłoszenie krótko po godzinie 18. Dotyczyło mężczyzny, który na terenie zaatakował przy użyciu ostrego narzędzia personel medyczny. Mundurowi mają informacje o jednej zaatakowanej osobie. - Mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem jedną z osób z personelu szpitala. Napastnik został zatrzymany - przekazała aspirant sztabowy Halina Semik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Mundurowi wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Jastrzębie-ZdrójPolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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