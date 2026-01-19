Logo strona główna
On groził maczetą i poniżał, ona biła i nagrywała. Sąd zdecyduje, co dalej z agresywnymi nastolatkami

Do zdarzenia doszło w piątek, 16 stycznia.
Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Źródło: TVN24
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju zatrzymali 16-letniego chłopaka i o trzy lata młodszą dziewczynę, którzy mieli bić, kopać i poniżać inną parę nastolatków. O dalszych losach nieletnich zadecyduje sąd.

Policjanci zostali zawiadomieni w sobotę, 17 stycznia, o zdarzeniu, do którego doszło dzień wcześniej wieczorem w jednym z autobusów miejskich. - 16-latek wraz ze swoją 13-letnią koleżanką, w trakcie kłótni z rówieśnikami odsłonił kurtkę, pokazując maczetę. Grożąc użyciem, kazał wyjść swoim kolegom z autobusu i skierować się w stronę lasu - przekazuje rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju aspirant sztabowy Halina Semik.

Po dotarciu na miejsce 16-latek miał pobić o trzy lata młodszego chłopca. - Użył też gazu pieprzowego oraz, grożąc użyciem maczety, przyłożył mu ją do głowy. W trakcie ataku kazał mu klęczeć, a 13-latka całe zajście nagrywała. Agresorka szarpała także 15-latkę za włosy, a następnie zagroziła jej, że jeżeli nie odda jej e-papierosa, to 16-latek jeszcze dotkliwiej pobije jej kolegę - dodaje asp. sztab. Semik.

Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"
Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"

WARSZAWA

Zatrzymani

Policjanci - jak przekazuje rzeczniczka komendy powiatowej - już kilka godzin po zgłoszeniu zatrzymali oboje napastników. - 16-latek nie przyznawał się do napaści. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli jednak gaz pieprzowy, a w miejscu, gdzie miało dojść do napaści, w zaroślach, znaleźli maczetę oraz e-papierosa - poinformowała aspirant sztabowy Halina Semik.

Z kolei zatrzymana 13-latka od razu przyznała się do udziału w zdarzeniu. Nie tłumaczyła swojego zachowania, podkreślała jedynie, że "doszło do przypadkowej kłótni w autobusie".

Sprawa zostanie skierowana teraz do rozpatrzenia przez sąd dla nieletnich. W poniedziałek funkcjonariusze przekazali do sądu zgromadzone w sprawie akta. Jednocześnie policja sprawdza, czy w autobusie, w którym rozpoczął się konflikt były zainstalowane kamery monitoringu.

Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę

WARSZAWA

Apel do rodziców

Aspirant sztabowy Halina Semik w rozmowie z tvn24.pl zaznaczyła, że policjanci zaczęli pracę dopiero dzień po napaści, bo początkowo poszkodowani nie powiedzieli o nim swoim opiekunom prawnym.

- Przemoc, poniżanie i publiczne upokarzanie drugiego człowieka nie są żartem, zabawą ani konfliktem rówieśniczym. To przestępstwo, zagrożone karą nawet do 12 lat więzienia - podkreśla policjantka.

Dlatego policja apeluje do rodziców i opiekunów prawnych o zainteresowanie się tym, co ich dzieci robią w wolnym czasie, i z kim spędzają ten czas.

- Sprawdzajmy, jakie treści publikują w internecie. Dziś młodzi ludzie mają niemal nieograniczony dostęp do sieci. Filmy, zdjęcia czy też komentarze, na które trafiają, nie zawsze dostosowane są do ich wieku i dojrzałości emocjonalnej. Dzieci i młodzież często nie zdają sobie sprawy również z tego, jak silny wpływ na drugiego człowieka mogą mieć ich słowa, umieszczane komentarze czy też publikowane obrazy. To, co dla jednego jest chwilową emocją, dla innego może stać się źródłem lęku i wstydu - zaznacza rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Jastrzębie-Zdrój

PrzemocPrzestępstwaPolicjaSąd Rodzinny
