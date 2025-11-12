Grotołaz zakleszczony w szczelinie. Akcja ratowników GOPR 

Do zdarzenia doszło w Szczyrku Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotni wieczór, 8 listopada ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR przeprowadzili skomplikowaną akcję ratunkową w Jaskini Salmopolskiej. O godzinie 18.30 do Centralnej Stacji Ratunkowej w Szczyrku dotarło zgłoszenie o uczestniku wyprawy do jaskini, który zakleszczył się w szczelinie.

"W krótkim czasie udało się dotrzeć do poszkodowanego, który zsunął się do szczeliny w wąskim przejściu między starymi a nowymi partiami jaskini. Próby samodzielnego wydostania się z pułapki z pomocą towarzyszy wycieczki doprowadziły do utraty sił oraz dalszego, grawitacyjnego osunięcia się w głąb szczeliny, co spowodowało całkowite unieruchomienie grotołaza" - informuje GOPR Beskidy.

Akcja ratunkowa w Jaskini Salmopolskiej Źródło: GOPR Beskidy

Ratownicy ruszyli do akcji, zamontowali punkty w stropie korytarzyka nad poszkodowanym i zbudowali system wyciągowy. "Początkowe próby nie przyniosły rezultatu z powodu braku współpracy ze strony ratowanego. Dopiero częściowe podparcie jednej z jego nóg umożliwiło powolne wyciąganie aż do całkowitego uwolnienia z zacisku" - zrelacjonowało GOPR Beskidy.

Około godziny 21 mężczyzna został przetransportowany z ciasnego korytarzyka nad studzienkę, a następnie opuszczony do niej. Po założeniu pakietów grzewczych i okryciu kocem termicznym, ratownicy podali mu ciepłą herbatę oraz batony energetyczne.

Akcja ratunkowa w Jaskini Salmopolskiej

Po około 20 minutach odpoczynku akcję można było kontynuować.

"W szerszych i wyższych partiach jaskini poruszał się samodzielnie; pomocy ratowników wymagało jedynie pokonanie dwóch wąskich miejsc i czterometrowego prożka, na którym zamontowano układ wyciągowy" - opisali ratownicy.

Grotołaz uratowany przez GOPR Źródło: GOPR Beskidy

Na powierzchnię zespół dotarł o godz. 21.40. Poszkodowanym zajął się ratownik-lekarz. Podjęto decyzję o przekazaniu mężczyzny pod opiekę ratownictwa medycznego.

W akcji uczestniczyło łącznie 23 ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR, w tym 15 działających bezpośrednio w jaskini.

Nocna operacja w Jaskini Salmopolskiej zakończona sukcesem Źródło: GOPR Beskidy

OGLĄDAJ: Prezydent blokuje nominacje sędziowskie