W środę, 4 marca, po 16 na ulicy Żubrów w Jankowicach (woj. śląskie) doszło do zdarzenia drogowego, w którym poszkodowana została 11-latka jadąca na hulajnodze elektrycznej.
"47-letnia mieszkanka Pszczyny, jadąca samochodem marki Kia w kierunku Międzyrzecza, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrąciła kierującą hulajnogą elektryczną 11-latkę" - informuje śląska policja.
Jak w rozmowie na antenie TVN24 wyjaśniła podkomisarz Jadwiga Śmietana, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, dziewczynka wyjechała zza przeszkody z lewej strony, patrząc w kierunku jazdy kierującej. Tą przeszkodą był samochód, który zwolnił i stał w korku.
Dziecko trafiło pod opiekę medyków
Dziecku nic poważnego się nie stało. Kierująca była trzeźwa. Dokładne okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policjantów. Jak ustaliła w piątek reporterka TVN24, na razie nie ma mowy o konsekwencjach dla kierującej, choć sprawa będzie jeszcze analizowana. Dziewczynka nie jechała szybko, do rozstrzygnięcia przez policję pozostaje kwestia, czy kierująca zachowała przejeżdżając przez przejście dla pieszych obowiązkową szczególną ostrożność.
Zmieniły się przepisy
3 marca tego roku zmieniły się zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. "Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej" - przypomina policja.
Osoby w wieku powyżej 13 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Powyżej 18 roku życia nie jest wymagane posiadanie uprawnień.
Za trzy miesiące, 3 czerwca wchodzi też w życie obowiązek poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego w kasku dla osób poniżej 16. roku życia.
Opracowała Svitlana Kucherenko, Natalia Grzybowska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja