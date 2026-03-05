Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

11-latka jechała hulajnogą elektryczną, na przejściu dla pieszych potrącił ją samochód. Jest nagranie z monitoringu

11-latka potrącona na hulajnodze
11-latka potrącona na hulajnodze
Źródło: KPP Pszczyna
11-letnia dziewczynka w środę została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Jechała na hulajnodze elektrycznej, co jest od kilku dni niezgodne z przepisami. Policja udostępniła nagranie z monitoringu w momencie zdarzenia. Będzie jeszcze sprawdzać, czy kierująca zachowała obowiązującą na przejściu dla pieszych szczególną ostrożność.

W środę, 4 marca, po 16 na ulicy Żubrów w Jankowicach (woj. śląskie) doszło do zdarzenia drogowego, w którym poszkodowana została 11-latka jadąca na hulajnodze elektrycznej.

"47-letnia mieszkanka Pszczyny, jadąca samochodem marki Kia w kierunku Międzyrzecza, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrąciła kierującą hulajnogą elektryczną 11-latkę" - informuje śląska policja.

Samochód potrącił 11-latkę na hulajnodze. Sprawę bada policja
Źródło: TVN24

Jak w rozmowie na antenie TVN24 wyjaśniła podkomisarz Jadwiga Śmietana, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, dziewczynka wyjechała zza przeszkody z lewej strony, patrząc w kierunku jazdy kierującej. Tą przeszkodą był samochód, który zwolnił i stał w korku.

11-latka na hulajnodze potrącona na przejściu
11-latka na hulajnodze potrącona na przejściu
Źródło: Śląska policja

Dziecko trafiło pod opiekę medyków

Dziecku nic poważnego się nie stało. Kierująca była trzeźwa. Dokładne okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policjantów. Jak ustaliła w piątek reporterka TVN24, na razie nie ma mowy o konsekwencjach dla kierującej, choć sprawa będzie jeszcze analizowana. Dziewczynka nie jechała szybko, do rozstrzygnięcia przez policję pozostaje kwestia, czy kierująca zachowała przejeżdżając przez przejście dla pieszych obowiązkową szczególną ostrożność.

11-letnia dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy
11-letnia dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy
Źródło: Śląska policja

Zmieniły się przepisy

3 marca tego roku zmieniły się zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. "Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej" - przypomina policja.

Osoby w wieku powyżej 13 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Powyżej 18 roku życia nie jest wymagane posiadanie uprawnień. 

Za trzy miesiące, 3 czerwca wchodzi też w życie obowiązek poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego w kasku dla osób poniżej 16. roku życia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
O włos od wypadku na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze
Centymetry od tragedii. Autobus się zatrzymał, auto nie. Nagranie
Lubuskie
Nastolatek na hulajnodze potrącony przez samochód
15-latek na hulajnodze potrącony przez samochód
Trójmiasto
Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S6
Hulajnogą po ekspresówce. "Nie wierzyłem własnym oczom". Nagranie
Trójmiasto
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Svitlana Kucherenko, Natalia Grzybowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Udostępnij:
Tagi:
województwo śląskieHulajnogi elektrycznedzieckoPszczynaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Viktor Orban
Ukraińcy aresztowani. Kijów pisze o "zakładnikach" i odradza podróże na Węgry
Świat
Pilne
Tusk do Nawrockiego: proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety
Polska
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
BIZNES
Marek Suski i Paweł Śliz
"Skandaliczne i haniebne". Wniosek o ukaranie Suskiego w komisji etyki
Polska
Strefa Płatnego Parkowania
Co z płatną strefą parkowania na "Mordorze" i we Włochach? Są wyniki konsultacji
WARSZAWA
imageTitle
Tomasiak będzie skakał z marszu. Nawet nie powącha skoczni
Najnowsze
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
BIZNES
Britney Spears (2018)
Tego "nie da się w żaden sposób usprawiedliwić". Szczegóły zatrzymania Britney Spears
pluca zapalenie pluc bakterie shutterstock_2626766731
Bakteria w oku i mózgu. Możliwy klucz do alzheimera
Zdrowie
Wyscigi ciężarówek
Akcja policji przeciwko "wyścigom słoni"
Najnowsze
Szkoła w Minabie przed i po ataku
"Błędna identyfikacja". Media: za atakiem na szkołę mogą stać Amerykanie
Świat
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Gaz w oczy i ciosy pałką. "Obnażał się i sikał na samochody"
Lubuskie
Władimir Putin
Ustalenia mediów: powołany na Kremlu zespół ma ingerować w najbliższe wybory
Świat
imageTitle
Alarm zdrowotny w F1. "Ryzyko trwałego uszkodzenia nerwów"
EUROSPORT
imageTitle
Messi w Białym Domu. Trump nie wiedział o jego wizycie
EUROSPORT
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Nowa prognoza NBP. Tak mają rosnąć ceny i gospodarka
BIZNES
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius
Unijny komisarz "zaskoczony" sporem o SAFE. Szef MON: projekt jest na stole
Polska
shutterstock_2405813575
Stan siły wyższej. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
BIZNES
Śmiertelne potrącenie pieszej
Śmierć na spokojnej, wąskiej drodze wiodącej przez górską wieś
Kraków
imageTitle
"Nie z tego świata". Kosmiczny mecz Wembanyamy i kolejny triumf Spurs
EUROSPORT
Wenecja
"Odrażające". Rosjanie wracają do Wenecji
Świat
Donald Trump
Modlitwa o "błogosławieństwo i łaskę" dla Trumpa. Nagranie z Gabinetu Owalnego
Świat
Przejście Marszałkowska-Złota
Drogowcy wznawiają prace po zimowej przerwie. Te inwestycje przyspieszą
WARSZAWA
imageTitle
Polacy do poprawy w Lahti. Trening dla Prevca
EUROSPORT
Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Sprawy się komplikują. Trzy przykłady z pola walki
Piotr Szostak
Ziemia obiecana - Kadr z filmu
"Teraz w Polsce nie robi się filmów z takim rozmachem"
Bejrut, Liban (06.03.2026)
Izrael atakuje na dwóch frontach
Świat
Natalia Siuba-Jarosz kocha i swoją pracę, i sport
Nauczyciele zwalniali ją z wuefu, dzisiaj reprezentuje Polskę
Rafał Kazimierczak
shutterstock_1759948577
Arabia Saudyjska zestrzeliła irańskie rakiety
RELACJA
Donald Trump
Operacja lądowa to "strata czasu". Trump ma inny pomysł
Świat
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica