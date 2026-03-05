11-latka potrącona na hulajnodze Źródło: KPP Pszczyna

W środę, 4 marca, po 16 na ulicy Żubrów w Jankowicach (woj. śląskie) doszło do zdarzenia drogowego, w którym poszkodowana została 11-latka jadąca na hulajnodze elektrycznej.

"47-letnia mieszkanka Pszczyny, jadąca samochodem marki Kia w kierunku Międzyrzecza, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrąciła kierującą hulajnogą elektryczną 11-latkę" - informuje śląska policja.

Samochód potrącił 11-latkę na hulajnodze. Sprawę bada policja Źródło: TVN24

Jak w rozmowie na antenie TVN24 wyjaśniła podkomisarz Jadwiga Śmietana, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, dziewczynka wyjechała zza przeszkody z lewej strony, patrząc w kierunku jazdy kierującej. Tą przeszkodą był samochód, który zwolnił i stał w korku.

11-latka na hulajnodze potrącona na przejściu Źródło: Śląska policja

Dziecko trafiło pod opiekę medyków

Dziecku nic poważnego się nie stało. Kierująca była trzeźwa. Dokładne okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policjantów. Jak ustaliła w piątek reporterka TVN24, na razie nie ma mowy o konsekwencjach dla kierującej, choć sprawa będzie jeszcze analizowana. Dziewczynka nie jechała szybko, do rozstrzygnięcia przez policję pozostaje kwestia, czy kierująca zachowała przejeżdżając przez przejście dla pieszych obowiązkową szczególną ostrożność.

11-letnia dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy Źródło: Śląska policja

Zmieniły się przepisy

3 marca tego roku zmieniły się zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. "Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej" - przypomina policja.

Osoby w wieku powyżej 13 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Powyżej 18 roku życia nie jest wymagane posiadanie uprawnień.

Za trzy miesiące, 3 czerwca wchodzi też w życie obowiązek poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego w kasku dla osób poniżej 16. roku życia.

Opracowała Svitlana Kucherenko, Natalia Grzybowska