Katowice Koniec kapłaństwa księdza oskarżanego o pedofilię. Znamy decyzję papieża Paweł Szot |

08.06.2021 | "Wieloletnie ukrywanie mojej historii sprawiło mi ból". Janusz Szymik domaga się zadośćuczynienia Źródło wideo: Renata Kijowska | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Decyzję 23 września 2024 roku podjął jeszcze papież Franciszek. Nazwisko byłego duchownego zniknęło ze spisu księży diecezji bielsko-żywieckiej, ale kuria nie wydała w tej sprawie oddzielnego komunikatu. Informacja wyszła na jaw przy okazji procesu cywilnego wytoczonego władzom kościelnym przez Janusza Szymika, który jako nastolatek padł ofiarą proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego. Dotarliśmy do dokumentu watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary.

Wodniak nie może sprawować świętych sakramentów, zajmować kościelnych stanowisk ani uczyć religii. Został zwolniony z celibatu. Wcześniej - zgodnie z prawem kanonicznym - biskup musiał mu jako księdzu zapewnić mieszkanie, wyżywienie, odzież, leki, a nawet coroczne wakacje. Obecnie były duchowny powinien sam dbać o swoje utrzymanie. Tzw. laicyzacja to najcięższa oprócz ekskomuniki kara dla osoby duchownej przewidziana prawem kanonicznym.

Tłumaczenie dokumentu w sprawie byłego księdza. Zanonimizowane dane tłumacza przysięgłego Źródło zdjęcia: TVN24

Sprawa Jana Wodniaka

Jan Wodniak był proboszczem parafii w Międzybrodziu Bialskim przez lat 31 lat. Między 1984 a 1989 rokiem wykorzystywał seksualnie Janusza Szymika, nastoletniego wówczas ministranta. Wszystko zaczęło się, gdy Szymik miał 12 lat. Parafia należała wtedy do archidiecezji krakowskiej. Po powstaniu diecezji bielsko-żywieckiej w 1992 roku Szymik już jako dorosły mężczyzna powiadomił o molestowaniu jej ordynariusza biskupa Tadeusza Rakoczego. Został zignorowany. Odwiedziono go też od złożenia doniesienia do prokuratury.

Znamy jeszcze relację trzech innych mężczyzn, którzy utrzymują, że jako dzieci byli wykorzystywani seksualnie przez księdza Wodniaka. Tomasz Idzikowski, twierdzi, że w 1990 roku, gdy miał 15 lat padł ofiarą mężczyzny podobnego do Wodniaka, który wcześniej zaczepił go w autobusie z Międzybrodzia do Bielska Białej. Pozostali dwaj pokrzywdzeni to parafianie z Międzybrodzia Bialskiego. Chcą pozostać anonimowi.

W świetle polskiego prawa czyny księdza uległy przedawnieniu, dlatego nie odpowie za nie przed sądem karnym. Został jednak dwukrotnie wpisany do publicznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Wpisy dotyczą sprawy Janusza Szymika i drugiego anonimowego mężczyzny. Obaj na drodze cywilnej pozwali Kościół. Domagają się odszkodowań za tuszowanie pedofilii. Januszowi Szymikowi sąd pierwszej instancji przyznał 400 tysięcy złotych od kurii bielsko-żywieckiej. Poszkodowany złożył apelację. Pozwał także władze archidiecezji krakowskiej. Domaga się rekordowej kwoty 20 milionów złotych. W toczącym się procesie zeznawał między innymi kardynał Stanisław Dziwisz.

W toku jest także proces cywilny wytoczony przez drugiego mężczyznę.

Dopiero w 2014 roku sprawą proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego zajęły się władze kościelne. Ruszył wtedy proces kanoniczny, w czasie którego duchowny przyznał się do współżycia z nieletnim.

Następca biskupa Tadeusza Rakoczego, Roman Pindel usunął Wodniaka z parafii. Ksiądz został też odsunięty od sprawowania sakramentów i umieszczony w odosobnieniu. Ostatnie znane miejsce jego przebywania to klasztor kamedułów w Bieniszewie.

Klasztor kamedułów w Bieniszewie Źródło zdjęcia: TVN24

Mimo nakazanej przez władze kościelne izolacji, w 2021 roku duchowny był widziany w Bielsku-Białej w towarzystwie młodego dorosłego mężczyzny. Jak się okazało, Wodniak złamał wtedy zasady przepustki, którą otrzymał, by odwiedzić chorego brata.

Próbowaliśmy skontaktować się z rzecznikiem diecezji bielsko-żywieckiej. Nie uzyskaliśmy komentarza.