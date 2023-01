To po jego zatrzymaniu wybuchł strajk w kopalni Wujek. Nie żyje Jan Ludwiczak

- To w jego obronie górnicy kopalni Wujek zaczęli strajkować w stanie wojennym - chcieli jego uwolnienia i zniesienia stanu wojennego. To do domu Jana Ludwiczaka w nocy z 12 na 13 grudnia wkroczyła Milicja Obywatelska, aresztowała go, a przybyłych na pomoc górników pobito. To wtedy właśnie przelała się pierwsza krew stanu wojennego - przypomniał dyrektor Centrum Robert Ciupa.