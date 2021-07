Zginęli od strzałów z broni palnej, padło ich 10. Trwają poszukiwania Jacka Jaworka

- Wstępne wyniki sekcji wskazują, że wszystkie trzy osoby zginęły w wyniku ran postrzałowych oddanych we wrażliwe życiowo rejony ciała. Było to łącznie 10 strzałów z broni kalibru 7,65 – przekazał prokurator Krzysztof Budzik z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Ofiary to brat, bratowa i bratanek Jacka Jaworka. Jest on podejrzany o zbrodnię. Od soboty, 10 lipca, trwają jego poszukiwania