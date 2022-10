Szukają go trzeci dzień. W środę Henryk Bocek wyszedł w góry na grzyby, w czwartek jego telefon zamilkł

69-letni Henryk Bocek w środę przed południem wyszedł na grzyby. Gdy nie wrócił do zmroku, rodzina zawiadomiła policję. Mężczyzna informował telefonicznie, jak wygląda jego okolica, ale w czwartek jego telefon prawdopodobnie się rozładował. Akcja poszukiwawcza trwa trzecią dobę. Teren jest trudny - grzybiarz wyszedł ze wsi Istebna w Beskidzie Śląskim w pobliżu granicy z Czechami i Słowacją. Powiadomiono także zagraniczne służby.

- O 8 rano wznowiona została akcja poszukiwawcza za Henrykiem Bockiem - mówi aspirant Artur Górny z policji w Cieszynie. Akcja przerywana jest na noc, by naładować wykorzystywany sprzęt.

Opisywał, jak wygląda teren wokół niego, ale telefon rozładował się

Według informacji przekazanych przez policję policję, 69-letni Henryk Bocek z Istebnej w środę około 11 wyszedł na grzyby. Istebna to wieś w Beskidzie Śląskim, położona przy granicy z Czechami. Gdy do 20 mężczyzna nie wrócił do domu, rodzina zgłosiła policji zaginięcie.