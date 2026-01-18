Helena Filek-Marszałek w 2017 roku Źródło: TVN24

Fundacja Reksio, imienia Heleny i Lechosława Marszałków poinformowała w niedzielę o śmieci swojej fundatorki i założycielki. Helena Filek-Marszałek była reżyserką i scenarzystką filmów animowanych i współtworzyła animację oraz reżyserowała część odcinków słynnego "Reksia", kultowej postaci stworzonej przez swojego nieżyjącego męża Lechosława Marszałka.

Filantropka wspierającą ludzi i szczytne cele

Swoje życie zawodowe związała ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Tam też poznała swojego męża. Zakładając Fundację Reksia chciała zachować dla potomnych pamięci o osiągnięciach twórczych męża, a także promować, wspierać oraz realizować różnych inicjatyw i projektów z szeroko rozumianej kultury i sztuki, ochrony zdrowia oraz edukacji, sportu i rekreacji.

We wpisie fundacji Helena Filek-Marszałek nazywana jest filantropką "wpierającą ludzi, szczytne cele i inicjatywy integrujące ludzi wokół dobra jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". W pożegnalnym wpisie podkreślono też, że "służyła zawsze wsparciem, pomocą i dobrą radą".

Filek-Marszałek 30 maja 2026 roku obchodziłaby 87. urodziny.

